Liga a 2-a: CSM Olimpia- Poli Timișoara, duminică ora 12,30-Digisport 1 , Primasport1

Liderul vine la Satu Mare!

8 Tibi Csik, omul care leagă prin propria poveste cele două cluburi, va da lovitura de start. Jimmy Mwanga ar putea debuta pentru sătmăreni





CSM Olimpia Satu Mare are parte duminică de unul dintre cele mai dificile examene de până acum în Liga 2. De la ora 12:30, pe stadionul „Olimpia – Daniel Prodan”, formația pregătită de Alexandru Pelici primește vizita liderului Știința Politehnica Timișoara, echipă care după primele cinci etape nu a cunoscut înfrângerea.

Partida se anunță una dintre cele mai interesante ale etapei a 6-a și va putea fi urmărită în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.Pentru Olimpia, este mai mult decât un simplu meci de campionat. Sătmărenii au nevoie de puncte pentru a ieși din zona inferioară a clasamentului, în timp ce Poli vine la Satu Mare din postura de lider și cu moralul ridicat după un start de sezon excelent.Poli, liderul Ligii 2 și echipa cu trei oameni în „11-le” luniiDupă cinci etape, formația timișoreană este liderul Ligii 2, cu patru victorii și o remiză și un golaveraj de 11-2.Mai mult, evoluțiile alb-violeților din luna august au fost confirmate și de Federația Română de Fotbal. Știința Poli Timișoara are nu mai puțin de trei reprezentanți în echipa ideală a primei luni de campionat: András Huszti, Ștefan Ștefanovici și Ianis Doană.Cele trei nominalizări spun multe despre începutul de sezon al echipei pregătite de Dan Alexa, care a reușit să construiască o formație solidă atât în apărare, cât și în compartimentul ofensiv.FRF l-a nominalizat de altfel pe Alexa și pentru titlul de „Antrenorul lunii august”, alături de Adrian Dulcea de la CSM Slatina și Adrian Scarlatache de la Concordia Chiajna.Numai că Poli nu vine la Satu Mare după o săptămână obișnuită. Timișorenii joacă joi seara, la Sibiu, împotriva Rapidului, în prima etapă a grupelor Cupei României. Partida este programată de la ora 20:30, iar Dan Alexa a anunțat că intenționează să le ofere minute jucătorilor care au evoluat mai puțin în campionat, tocmai pentru a-și păstra titularii proaspeți pentru deplasarea de la Satu Mare.Așadar, rămâne de văzut în ce formulă va aborda Poli duelul de duminică, însă mesajul tehnicianului timișorean este cât se poate de clar: principalul obiectiv este campionatul și promovarea.Olimpia caută reacțiaDe partea cealaltă, CSM Olimpia Satu Mare vine după eșecul la limită, 0-1, de la Gloria Bistrița.Rezultatul a menținut echipa lui Alexandru Pelici pe locul 20, iar partida cu liderul poate reprezenta momentul potrivit pentru o reacție.Olimpia nu pornește favorită, dar are avantajul terenului propriu și, mai ales, al unui stadion care se anunță pregătit pentru un duel cu o încărcătură aparte.În plus, stafful tehnic sătmărean trebuie să urmărească atent situația medicală a lui Copaci și Zamfir, ambii ieșind accidentați în partida precedentă după dueluri aeriene.Pentru Pelici, misiunea este clară: echipa trebuie să găsească soluțiile prin care să limiteze forța ofensivă a liderului, dar și să profite de orice vulnerabilitate a unei formații care vine la Satu Mare după meciul de Cupă cu Rapid.O nouă întâlnire, la mai bine de un an de la barajul care a făcut istorieDuelul de duminică are însă și o puternică încărcătură emoțională.Poli Timișoara revine la Satu Mare la mai bine de un an după una dintre cele mai importante confruntări din istoria recentă a fotbalului sătmărean.În vara lui 2025, Olimpia și Poli s-au întâlnit în finala barajului pentru promovarea în Liga 2.La Satu Mare, „galben-albaștrii” s-au impus cu 2-0, iar în returul de la Timișoara au reușit să câștige cu 2-1, deși Poli a intrat la pauză în avantaj.Cosmin Zamfir și Viorel Chinde au înscris golurile Olimpiei în acel retur, iar formația sătmăreană a câștigat dubla cu 4-1 la general și a sărbătorit promovarea în Liga 2.A fost o seară memorabilă pentru fotbalul sătmărean, într-o atmosferă extraordinară pe stadionul Electrica, unde aproximativ 3.000 de spectatori au asistat la meciul decisiv.Acum, cele două formații se întâlnesc din nou, dar rolurile s-au schimbat. Olimpia este în Liga 2 și luptă pentru puncte, în timp ce Poli, revenită în eșalonul secund după promovarea din 2026, conduce clasamentul și visează deja la o nouă promovare.Tibi Csik, legătura dintre Olimpia și PoliPoate cel mai frumos moment al zilei de duminică va avea loc înainte de fluierul de start.Tiberiu Csik va da lovitura de începere a partidei.Și nu putea exista un om mai potrivit pentru acest moment.Născut la Satu Mare, Tibi Csik și-a început cariera la Olimpia, unde a rămas până la începutul anilor ‘90. De aici a făcut pasul spre Politehnica Timișoara, unde a devenit rapid un jucător important al formației bănățene.A evoluat aproximativ un an și jumătate la Poli și a bifat 37 de meciuri înainte de transferul la Steaua București.La Timișoara, Csik a trăit și una dintre cele mai importante perioade ale carierei sale. În 1992 a jucat cu Poli în finala Cupei României și, ulterior, a avut ocazia să înfrunte marele Real Madrid în Cupa UEFA. El povestea în urmă cu mai mulți ani că Poli a reprezentat pentru el „o rampă de lansare” în fotbalul mare și că Timișoara a rămas un loc special în sufletul său.După perioada de la Timișoara, Csik a ajuns la Steaua, unde a cunoscut cele mai mari performanțe ale carierei de jucător. Între 1992 și 1999 a cucerit șase titluri de campion, trei Cupe ale României și trei Supercupe, evoluând inclusiv în Liga Campionilor și Cupa UEFA.A revenit ulterior la Olimpia Satu Mare, pentru care a jucat din nou între 2003 și 2005.Dar povestea sa cu fotbalul sătmărean nu s-a oprit aici.După retragere, Csik s-a dedicat antrenoratului. În 2010 a preluat FC Olimpia 2010 Satu Mare, pe care a condus-o din Liga a IV-a până în Liga a II-a în numai trei ani. În 2021 a preluat CSM Olimpia Satu Mare, iar în ultimii ani s-a implicat în dezvoltarea Academiei Partium, unde ocupă în prezent funcția de director tehnic.Duminică, Tibi Csik va fi astfel omul care va uni simbolic cele două echipe. Fotbalist format la Olimpia, fost jucător al Politehnicii Timișoara, campion al României cu Steaua și apoi antrenor al echipei sătmărene.O poveste care merită spusă înaintea unui astfel de meci.Jimmy Mwanga, noua armă din atacul Olimpiei?Partida cu Poli ar putea aduce și debutul celei mai recente achiziții a CSM Olimpia.Clubul sătmărean l-a transferat pe atacantul Jimmy Mwanga, un fotbalist de 27 de ani, cu dublă cetățenie sud-africană și irlandeză.Născut la Johannesburg și înalt de 1,91 metri, Mwanga este un vârf de atac care vine la Satu Mare cu experiență acumulată în mai multe țări și pe mai multe continente.A trecut prin fotbalul universitar din Statele Unite și a evoluat ulterior în campionate precum cele din Cipru, Austria, China și Egipt. Ultima sa echipă a fost Ghazl El Mahalla, din prima ligă egipteană, pentru care în sezonul trecut a bifat 20 de apariții și a înscris două goluri.Rămâne de văzut dacă Alexandru Pelici îl va arunca direct în luptă împotriva liderului, însă profilul noului atacant – 1,91 metri și experiență internațională – poate reprezenta o soluție interesantă pentru ofensiva Olimpiei.Într-un meci în care sătmărenii vor avea nevoie probabil de multă forță în duelurile aeriene și de eficiență în fața porții, Mwanga ar putea fi una dintre surprizele formulei de start.90 de minute pentru puncte, orgoliu și revanșăDuminică, de la 12:30, trecutul și prezentul se întâlnesc pe „Olimpia – Daniel Prodan”.Olimpia caută punctele care să o scoată din subsolul clasamentului. Poli vine pentru a-și apăra poziția de lider și seria fără înfrângere.În urmă cu un an, cele două echipe își disputau promovarea în Liga 2. Acum, se întâlnesc în eșalonul secund, cu obiective diferite, dar cu aceeași dorință: victoria.Iar faptul că Tibi Csik va da lovitura de start face ca această partidă să aibă o poveste aparte chiar înainte ca mingea să înceapă să se rostogolească.Pentru sătmăreni, ar fi momentul ideal pentru o primă mare surpriză a sezonului.CSM Olimpia Satu Mare – Știința Politehnica TimișoaraDuminică, 6 septembrie, ora 12:30Stadion „Olimpia – Daniel Prodan”În direct: Digi Sport 1 și Prima Sport 1BileteSuporterii care vor să fie în tribune își pot achiziționa biletele online de pe platforma clubului, iar în ziua meciului acestea vor putea fi cumpărate și de la stadion.