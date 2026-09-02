Albert Czigler își măsoară talentul la nivel internațional!

Felicitări lui Albert Czigler, colegilor săi și tuturor celor implicați în activitatea ACS Armand Supur! Iar pentru Campionatul Național U11, le dorim mult succes și cât mai multe rezultate frumoase!

















Tenisul de masă sătmărean continuă să producă tineri talentați, iar Albert Czigler este unul dintre copiii care bat deja la porțile performanței. Tânărul din Supuru de Jos continuă să acumuleze experiență în competiții importante, alături de colegii de la ACS Armand Supur.În perioada 25 august – 1 septembrie, sportivii clubului sătmărean au participat la două competiții WTT desfășurate în Otočec, Slovenia, și Varaždin, Croația, turnee care au reunit sportivi și meciuri de cel mai înalt nivel al tenisului de masă mondial.Pentru Albert Czigler și colegii săi, prezența la aceste competiții reprezintă o experiență extrem de importantă în procesul de formare. Dincolo de rezultatele obținute, participarea la turnee internaționale le oferă tinerilor sportivi posibilitatea de a întâlni adversari diferiți, de a se familiariza cu atmosfera marilor competiții și, foarte important, de a acumula puncte în clasamentele internaționale.Experiență și puncte internaționale pentru micii sportivi sătmăreniAntrenorul Anton Czigler spune că participarea la cele două stații WTT a fost una benefică pentru sportivii de la ACS Armand Supur.„Încă două stații WTT au avut loc în perioada 25 august – 1 septembrie, la Otočec, în Slovenia, și Varaždin, în Croația, unde s-au disputat meciuri de cea mai înaltă calitate a tenisului de masă mondial. O experiență inedită și acumulare de puncte internaționale au avut cei de la ACS Armand Supur”, a transmis antrenorul sătmărean.Pentru Albert, fiecare astfel de participare reprezintă un pas înainte. Tânărul din Supuru de Jos se află într-o perioadă importantă a dezvoltării sale sportive, iar contactul cu adversari din afara țării este extrem de valoros pentru un sportiv aflat la început de drum.Sprijin important din partea Consiliului Județean Satu MareParticiparea sportivilor de la ACS Armand Supur la cele două competiții internaționale a fost posibilă și datorită parteneriatului cu Consiliul Județean Satu Mare.„Mulțumim Consiliului Județean Satu Mare pentru parteneriat în cele două competiții”, a mai precizat antrenorul Anton Czigler.Sprijinul acordat sportului juvenil este esențial pentru cluburile care încearcă să le ofere copiilor acces la competiții de nivel ridicat. Pentru sportivii de la Supuru de Jos, astfel de deplasări înseamnă nu doar competiție, ci și experiență, motivație și șansa de a-și măsura nivelul în raport cu sportivi din alte țări.Urmează Campionatul Național U11După perioada competițională din Slovenia și Croația, pentru micii sportivi de la ACS Armand Supur urmează o perioadă de pregătire.Obiectivul următor este Campionatul Național U11, competiție care va avea loc în perioada următoare la Odorheiu Secuiesc.Până atunci, Albert Czigler și colegii săi vor avea timp să se pregătească și să corecteze lucrurile care mai trebuie îmbunătățite. Pentru un copil care visează la performanță, fiecare antrenament, fiecare meci și fiecare competiție reprezintă o cărămidă pusă la temelia unei viitoare cariere.