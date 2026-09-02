Potrivit legislației pensiilor în vigoare, respectiv Legii nr. 360/2023, pensionarii care își au domiciliul sau reședința în afara granițelor țării trebuie să transmită, către casele teritoriale de pensii, de două ori pe an documentul prin care dovedesc că sunt în viață, denumit certificat de viață.

Transmiterea documentului se poate realiza prin mai multe modalități, inclusiv prin poștă sau în format electronic, variantă care nu implică costuri și permite transmiterea mai rapidă a documentului.

Modelul oficial al certificatului de viață poate fi descărcat și de pe site-ul Casei Judetene de Pensii Satu Mare: www.cjpsm.ro și se poate transmite instituției noastre electronic la adresa de e-mail: certificate@cjpsm.ro.

Documentul se semnează atât de titular cât și de autoritatea legală competentă, autoritate care poate fi, după caz, o instituție din țara de reședință, un notar, un medic de familie, o bancă sau o altă autoritate competentă. Certificatul se ștampilează de respectiva autoritate și se transmite semnat și datat de către titular instituției noastre.

Specificăm faptul că, în situația schimbării domiciliului, titularii trebuie să transmită și o copie a înregistrării noului domiciliu înr-un act oficial.

În situația în care există o schimbare de cont bancar, titularii trebuie să transmită noul extras de cont pe numele acestora, cu precizarea că, vechiul cont bancar se inchide de titular doar după ce prima plată a pensiei va fi încasată pe noul cont.