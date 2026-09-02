Pensionarii stabiliți în străinătate trebuie să transmită certificatul de viață în luna septembrie

Locale 02.09.2026 15:23
Pensionarii stabiliți în străinătate trebuie să transmită certificatul de viață în luna septembrie

Potrivit  legislației pensiilor în vigoare, respectiv Legii nr. 360/2023,  pensionarii care își au domiciliul sau reședința în afara granițelor țării trebuie să transmită, către casele teritoriale de pensii, de două ori pe an documentul prin care  dovedesc că sunt în viață, denumit certificat de viață.

Transmiterea documentului se poate realiza  prin mai multe modalități, inclusiv prin poștă sau în format electronic,  variantă  care nu implică costuri și permite transmiterea mai rapidă a documentului.

Modelul oficial al certificatului de viață  poate fi descărcat și de pe site-ul Casei Judetene de Pensii Satu Mare:  www.cjpsm.ro și se poate transmite instituției noastre electronic la adresa de e-mail: certificate@cjpsm.ro.

Documentul se semnează atât de titular cât și de autoritatea legală competentă, autoritate care poate fi,  după caz, o instituție din țara de reședință, un notar, un medic de familie, o bancă sau o altă autoritate competentă.  Certificatul  se ștampilează de respectiva autoritate și se transmite semnat și datat de către titular instituției noastre.

Specificăm faptul că, în situația schimbării domiciliului, titularii trebuie să transmită și o copie a înregistrării noului domiciliu  înr-un act oficial.     

În situația în care există o schimbare de  cont bancar, titularii trebuie să transmită  noul extras de cont pe numele acestora, cu precizarea că, vechiul cont bancar se inchide de titular doar după ce prima plată a pensiei va fi încasată pe noul cont. 
În luna septembrie,  3809  pensionari aparținând de CJP Satu Mare au obligatia de a transmite certificatul de viață, până în prezent fiind înregistrate 504 certificate intrate în termenul legal în instituția noastră.
Celor care nu trimit certificatul de viață li se suspendă plata pensiei cu data de 01.10.2026 urmînd ca, aceasta să se reia de la data suspendării, într-o lună ulterioară,  după îndeplinirea obligației legale.  

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
Comunicat de presa SPECIALISTI
Comunicat de presa Sc Bocicau
Comunicat de presa Sc 2
PRODEXIMP
SMART SHOP INSTAL
UVVG
ANGAJARE
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Comunicat presa finalizare camin
Comunicat de presa MULTIFAMILIALE
Comunicat de presa its mic
Comunicat de presa its mare
Comunicat de presa TIneri
Muzeul SM
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda
Masini de vanzare second hand