În timp ce multe administrații locale își calculează atent fiecare leu, la Homoroade investițiile continuă, iar comuna își schimbă treptat fața

Investițiile continuă în comuna Homoroade chiar și într-un an marcat de dificultăți bugetare, administrația locală concentrându-se pe proiecte care pot schimba în mod concret viața comunității. În paralel, agricultura performantă și investițiile făcute de localnicii plecați în străinătate contribuie la transformarea treptată a satelor comunei.





Canalizarea și gazele, în prim-plan

Anul 2026 vine cu presiuni bugetare pentru administrațiile locale, însă la Homoroade proiectele de dezvoltare nu au fost abandonate. Primarul comunei, Simion Ardelean, spune că administrația locală continuă să investească și să urmărească proiectele care pot aduce un plus de confort pentru locuitori și pot crea premisele unei dezvoltări pe termen lung.

În această perioadă sunt în derulare investiții importante pentru extinderea rețelelor de canalizare și gaze naturale. Sunt proiecte de infrastructură care, chiar dacă nu au întotdeauna spectaculozitatea unor investiții vizibile imediat, pot schimba fundamental condițiile de trai din comunitate.

Administrația locală a reușit, în același timp, să finalizeze reabilitarea sediului Primăriei și modernizarea unei școli.

Comuna a făcut pași și în direcția mobilității verzi, beneficiind deja de stații de încărcare pentru mașini electrice și de un microbuz școlar electric.

O plantație de aluni de 500 de hectare pune Homoroade pe harta agriculturii

Dacă investițiile publice țin de infrastructură și servicii, agricultura este unul dintre domeniile care pot genera dezvoltare economică directă.

Homoroade are un atu important: în comună funcționează una dintre cele mai mari plantații de aluni din România, cu o suprafață de aproximativ 500 de hectare.

Este o investiție de amploare care arată că agricultura locală poate depăși modelul tradițional al micilor exploatații și poate deveni o activitate economică modernă, orientată spre producție și piețe externe.

Pe lângă aluni, în comună funcționează și două plantații moderne de afine, dotate cu sisteme performante de irigații și soluții pentru depozitarea producției.

Iar rezultatul nu rămâne doar pe piața locală. O mare parte din producție este destinată exportului, ceea ce transformă agricultura într-un important vector economic pentru zonă.

Cei plecați nu se întorc încă, dar își repară casele

Poate cel mai interesant semnal pentru viitor vine însă din partea diasporei.

Puțini dintre localnicii plecați în străinătate s-au întors definitiv în comună. Totuși, acest lucru nu înseamnă că legătura lor cu Homoroade s-a pierdut.

Dimpotrivă.

Casele părintești sunt renovate, gospodăriile sunt modernizate, apar băi noi, terase și amenajări care schimbă aspectul satelor.

Sunt investiții care, la prima vedere, pot părea simple lucrări de renovare. În realitate, ele pot reprezenta și o pregătire pentru întoarcerea acasă.

„Oamenii se pregătesc să se întoarcă la pensie. Se vede că investesc în gospodăriile lor”, spune primarul Simion Ardelean.

Homoroade își pregătește viitorul

Imaginea comunei se conturează astfel din mai multe direcții: infrastructură modernizată, proiecte pentru canalizare și gaze, școli și clădiri publice reabilitate, transport electric, dar și investiții agricole de amploare.

La acestea se adaugă banii trimiși sau investiți de cei plecați în străinătate, care continuă să își modernizeze gospodăriile din localitățile natale.

Într-un an dificil pentru administrațiile locale, Homoroade încearcă să nu își pună dezvoltarea pe pauză.

Iar dacă întoarcerea definitivă a diasporei mai poate aștepta, casele renovate, plantațiile moderne și proiectele de infrastructură transmit deja un semnal: comuna se pregătește pentru anii care vin.