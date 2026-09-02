Parteneriatul România–Ucraina–Republica Moldova deschide noi oportunități pentru dezvoltarea comunității sătmărene și pentru viitoare proiecte comune.

Comuna Medieșu Aurit face un nou pas în direcția consolidării relațiilor internaționale și a dezvoltării comunității. Primarul Marian Török a semnat un important acord de cooperare transfrontalieră, în cadrul conferinței „Strategii privind îmbunătățirea performanțelor administrațiilor publice locale și de intensificare a cooperării transfrontaliere România – Ucraina – Republica Moldova”, eveniment organizat de Uniunea Ucrainenilor din România.

Parteneriate pentru dezvoltarea comunității

Acordul urmărește să creeze cadrul pentru o colaborare mai strânsă între administrațiile publice și pentru identificarea unor oportunități concrete de dezvoltare.

Printre direcțiile vizate se numără schimbul de bune practici administrative, experiențele și soluțiile aplicate în alte comunități putând contribui la eficientizarea activității administrației locale.

Un alt obiectiv îl reprezintă dezvoltarea comunitară și implementarea unor proiecte transfrontaliere, parteneriatele de acest tip putând facilita accesul la noi oportunități de finanțare și colaborare.

Totodată, acordul contribuie la consolidarea relațiilor instituționale în context european, într-o perioadă în care cooperarea dintre comunitățile din regiune devine tot mai importantă.

„Construim punți de colaborare”

Reprezentanții administrației locale din Medieșu Aurit consideră că noul parteneriat poate reprezenta o oportunitate pentru identificarea unor proiecte care să aducă beneficii concrete comunității.

„Continuăm să construim punți de colaborare și să atragem oportunități concrete pentru viitorul comunei Medieșu Aurit!”, este mesajul transmis de administrația locală.

Prin acest acord, comuna Medieșu Aurit își consolidează astfel deschiderea către cooperarea transfrontalieră și schimbul de experiență, cu perspectiva unor proiecte și inițiative care să contribuie la dezvoltarea comunității locale.



