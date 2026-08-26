CSM Olimpia Satu Mare, în mijlocul unei schimbări majore în Liga 2 Sport •

Fotbalul românesc intră într-o nouă etapă în ceea ce privește statutul cluburilor de drept public. Federația Română de Fotbal a decis, în ședința Comitetului Executiv de miercuri, 26 august 2026, ca începând cu sezonul 2028-2029 în play-off-ul Ligii 2 să poată evolua doar formațiile organizate ca structuri sportive de drept privat. Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.



Pentru CSM Olimpia Satu Mare, una dintre echipele de drept public ale eșalonului secund, vestea nu produce însă efecte imediate. Formația sătmăreană este componentă a Ligii 2 și are în continuare dreptul, în actuala ediție de campionat, să lupte pentru un loc în play-off, dacă îl obține sportiv.

De altfel, chiar hotărârea FRF precizează că noua regulă se va aplica abia din sezonul 2028-2029, tocmai pentru a exista predictibilitate și timp pentru adaptarea cluburilor.



Olimpia are în continuare obiectivul sportiv în actualul sezon

CSM Olimpia a ajuns în Liga 2 după invitația primită de FRF obținută la finalul lunii trecute , iar clubul sătmărean evoluează în prezent în eșalonul secund.

Așadar, pentru echipa din Satu Mare, mesajul este clar: în sezonul 2026-2027 nu se schimbă regulile în timpul jocului. Olimpia poate ocupa un loc de play-off dacă rezultatele o duc acolo, iar statutul de club de drept public nu reprezintă, în acest sezon, un impediment pentru accesul în faza decisivă.



Situația se va schimba însă peste două sezoane.

FRF a stabilit că, începând din ediția 2028-2029, primele șase echipe de drept privat clasate în sezonul regular vor fi cele care vor accede în play-off, în condițiile menținerii actualului cadru legislativ.



De ce a luat FRF această decizie?

Federația își motivează hotărârea prin faptul că un club de drept public nu se poate afilia la Liga Profesionistă de Fotbal și, implicit, nu poate promova în Superligă în cadrul legislativ actual.



Problema este una veche în fotbalul românesc și a devenit deosebit de vizibilă odată cu prezența Stelei în Liga 2. Formația din Ghencea a obținut sportiv promovări, însă nu a putut urca în primul eșalon din cauza statutului juridic.

Acum, FRF consideră că prezența unor echipe care nu au drept de promovare într-o fază a campionatului care stabilește promovarea directă și participarea la baraj poate genera confuzie în privința mizei sportive și poate ridica probleme legate de integritatea competiției.

Președintele FRF, Răzvan Burleanu, a explicat că decizia a fost luată după dezbateri în cadrul Comitetului Executiv și după consultarea cluburilor din Liga 2. El a subliniat însă un aspect esențial: noua regulă se aplică „dacă se păstrează actualul cadru legislativ”.

Această formulare lasă deschisă o posibilitate importantă: dacă legislația se va modifica până în 2028, situația cluburilor de drept public ar putea fi reevaluată.



CSM Olimpia, parte dintr-un fenomen mai larg

Olimpia nu este singurul club de drept public din Liga 2. Actualul sezon reunește mai multe asemenea structuri, între care Steaua București, CSM Slatina, Gloria Bistrița, CS Afumați, CSC Dumbrăvița, CSC Șelimbăr, CS Dinamo București, CSM Olimpia Satu Mare, SCM Râmnicu Vâlcea și alte formații cu aceeași particularitate juridică.

Prin urmare, decizia FRF nu este una îndreptată către un singur club, ci reprezintă o schimbare de paradigmă pentru Liga 2.

În cazul Sătmarului, însă, perspectiva trebuie privită în primul rând prin prisma prezentului: CSM Olimpia este echipă de Liga 2, iar în sezonul 2026-2027 are dreptul să lupte pentru calificarea în play-off.



2028 este încă departe

Mai sunt două sezoane până când noua prevedere ar urma să intre efectiv în vigoare. În acest interval se pot întâmpla multe: se poate modifica legislația, cluburile își pot schimba forma de organizare, iar fotbalul românesc poate găsi alte soluții pentru această problemă.

Deocamdată, cert este că FRF a trasat o direcție pentru viitor.

Pentru CSM Olimpia Satu Mare, mesajul imediat este unul mult mai simplu: sezonul 2026-2027 se joacă după regulile actuale, iar obiectivele sportive rămân valabile.

Dacă echipa sătmăreană va prinde play-off-ul, o va face pe teren, prin rezultate. Iar până în 2028, inclusiv statutul juridic al clubului și legislația care reglementează promovarea în Superligă ar putea cunoaște noi evoluții.



Așadar, pentru Olimpia nu se închide astăzi nicio ușă. Dimpotrivă, lupta pentru play-off-ul actualei ediții de Liga 2 continuă.



Meci , sâmbătă la Bistrița

CSM Olimpia are deocamdată doar două puncta după patru etape în actualul sezon al Ligii a 2-a. Și e departe de zona play off-ului. Urmează sâmbătă o deplasare ceva mai scurtă, la Bistrița pe terenul celor de la Gloria.Acolo unde sătmărenii au câștigat sezonul trecut prin reușita lui Hosu. Meciul e programat de la ora 11 și va fi transmis pe canalul de youtube FRFTV.

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