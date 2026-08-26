



Polițiștii sătmăreni, împreună cu inspectorii Registrului Auto Român, au desfășurat o amplă acțiune de control în localitatea Gherța Mică, vizate fiind atât respectarea legislației rutiere, cât și starea tehnică a autovehiculelor care circulă pe drumurile publice.

Acțiunea a avut loc în data de 25 august, în intervalul orar 07:00–10:00, și a fost organizată de polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Gherța Mică, cu sprijinul reprezentanților Registrului Auto Român Satu Mare.

Echipajele au fost prezente pe principalele artere rutiere din Gherța Mică, scopul controalelor fiind prevenirea și combaterea infracțiunilor și contravențiilor la regimul rutier, verificarea respectării legislației și menținerea unui climat corespunzător de siguranță publică.

Zeci de mașini și persoane verificate

În cele trei ore de acțiune, polițiștii au verificat 36 de autoturisme și 36 de persoane. În urma neregulilor constatate, oamenii legii au aplicat 20 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 3.000 de lei.

Controalele nu s-au limitat însă la verificarea documentelor și la respectarea regulilor de circulație. Autoturismele oprite de polițiști au fost supuse și unor verificări efectuate de inspectorii RAR Satu Mare, pentru identificarea vehiculelor care prezintă probleme tehnice și care nu îndeplinesc condițiile necesare pentru a circula în siguranță pe drumurile publice.

Trei certificate de înmatriculare, reținute. O mașină a fost imobilizată

Verificările tehnice au scos la iveală mai multe nereguli. În urma controalelor efectuate de polițiști și inspectorii RAR, au fost reținute trei certificate de înmatriculare.

În cazul unuia dintre autoturisme, problemele descoperite au fost suficient de grave încât autoritățile să dispună imobilizarea vehiculului. Potrivit polițiștilor, măsura a fost luată după constatarea unor defecțiuni tehnice grave, care făceau autoturismul necorespunzător pentru circulația pe drumurile publice.

Foto politia