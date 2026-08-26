Depozitul Ecologic Doba a fost dotat cu un nou utilaj modern, destinat eficientizării procesului de tratare și valorificare a deșeurilor. Este vorba despre un ciur rotativ de producție germană, care permite separarea fracției uscate de cea umedă.



Echipamentul are o valoare de peste 1,9 milioane de lei și a fost achiziționat din fondurile proprii ale SC Managementul Deșeurilor Satu Mare SRL, societate aflată în proprietatea Consiliului Județean Satu Mare.

Achiziția face parte dintr-un program mai amplu de investiții, în valoare de aproximativ 30 de milioane de lei, care prevede înființarea unei stații de tratare mecano-biologică la Depozitul Ecologic Doba. Noua infrastructură va contribui la reducerea cantității de deșeuri depozitate și la recuperarea materialelor reciclabile înainte ca acestea să ajungă la depozitarea finală.

„Prin aceste investiții vrem să prelucrăm cât mai mult din deșeurile care ajung aici, să reducem presiunea asupra depozitului și, în același timp, să reducem costurile pentru sătmăreni. Investiția înseamnă deja achiziția unui tocător, a unor încărcătoare frontale și a unor utilaje specializate”, a declarat Pataki Csaba, președintele Consiliului Județean Satu Mare.

Potrivit acestuia, în perioada următoare va fi achiziționat și un desfăcător de saci, iar linia de sortare va fi extinsă pentru recuperarea unui număr cât mai mare de materiale.

„Obiectivul nostru este să creștem în continuare capacitatea de colectare, sortare și valorificare. Practic, este în construcție o adevărată uzină de tratare a deșeurilor, pe care dorim să o dezvoltăm atât ca spațiu, cât și ca activitate”, a mai precizat președintele Consiliului Județean.

Procesul de modernizare va continua, la Depozitul Ecologic Doba urmând să ajungă și alte utilaje destinate tratării și valorificării deșeurilor.