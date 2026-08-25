Obiecte pierdute în autobuzele Transurban. August, luna surprizelor!

Bursa zvonurilor 25.08.2026 21:28
Obiecte pierdute în autobuzele Transurban. August, luna surprizelor!
Se pare că autobuzele Transurban nu transportă doar călători dintr-un punct în altul, ci și… obiecte cu povești.
În luna august, printre lucrurile uitate prin autobuze s-au numărat un ghiozdan, o geantă colorată, o pereche de ochelari de soare, o pereche de ochelari de vedere și un card de sănătate.
Ghiozdanul pare că a evadat speriat că iar trebuie să meargă la școală, geanta cu frunze tropicale probabil încă își așteaptă proprietarul, iar ochelarii de soare au avut, se pare, o zi în care au decis să rămână în autobuz. Cât despre ochelarii de vedere… proprietarul lor s-ar putea să aibă nevoie de ei ca să-i găsească.  
Și, pentru că lista nu putea fi completă fără puțină birocrație, avem și un card de sănătate care își caută posesorul.
Toate aceste obiecte au ajuns la sediul Transurban, strada Gara Ferăstrău nr. 9, Biroul Relații cu Publicul. Pentru informații: 0261 721 971
    Așa că, dacă în ultima perioadă ai coborât din autobuz cu senzația că „parcă am uitat ceva”… e posibil să fi fost chiar așa. 
    Distribuiți, poate fiecare obiect își găsește omul!

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