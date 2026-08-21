



Lumea culturală sătmăreană este în doliu după trecerea la cele veșnice a lui Gheorghe Berende din Prilog, cunoscut interpret și păstrător al tradițiilor autentice din Țara Oașului.

Vestea dispariției sale a fost anunțată și de Robert Laszlo, managerul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, care a transmis un mesaj de condoleanțe familiei și celor care l-au cunoscut și apreciat.

De-a lungul anilor, Gheorghe Berende a dus mai departe tradițiile oșenești prin glasul său, țâpuritură și danț, fiind prezent la numeroase manifestări culturale și folclorice. Prin activitatea sa, acesta a contribuit la promovarea identității și patrimoniului cultural al Țării Oașului.

Ca recunoaștere a contribuției sale la viața culturală și spirituală a comunității, în anul 2019 i-a fost conferit titlul de „Luminător al Satelor”.

„Plecarea sa lasă un gol profund. Cultura tradițională sătmăreană pierde un om de mare valoare, iar comunitatea oșenească își ia rămas-bun de la un om care și-a dăruit cu generozitate glasul și sufletul pentru a păstra vie moștenirea înaintașilor”, a transmis Robert Laszlo.

Dispariția lui Gheorghe Berende înseamnă pierderea unuia dintre oamenii care au păstrat și transmis mai departe, prin cântec și tradiție, spiritul autentic al Țării Oașului.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!