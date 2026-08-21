Doliu în lumea folclorului sătmărean. A murit Gheorghe Berende din Prilog, păstrător al tradițiilor din Țara Oașului

Locale 21.08.2026 12:00
Doliu în lumea folclorului sătmărean. A murit Gheorghe Berende din Prilog, păstrător al tradițiilor din Țara Oașului


Lumea culturală sătmăreană este în doliu după trecerea la cele veșnice a lui Gheorghe Berende din Prilog, cunoscut interpret și păstrător al tradițiilor autentice din Țara Oașului.

Vestea dispariției sale a fost anunțată și de Robert Laszlo, managerul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, care a transmis un mesaj de condoleanțe familiei și celor care l-au cunoscut și apreciat.

De-a lungul anilor, Gheorghe Berende a dus mai departe tradițiile oșenești prin glasul său, țâpuritură și danț, fiind prezent la numeroase manifestări culturale și folclorice. Prin activitatea sa, acesta a contribuit la promovarea identității și patrimoniului cultural al Țării Oașului.

Ca recunoaștere a contribuției sale la viața culturală și spirituală a comunității, în anul 2019 i-a fost conferit titlul de „Luminător al Satelor”.

„Plecarea sa lasă un gol profund. Cultura tradițională sătmăreană pierde un om de mare valoare, iar comunitatea oșenească își ia rămas-bun de la un om care și-a dăruit cu generozitate glasul și sufletul pentru a păstra vie moștenirea înaintașilor”, a transmis Robert Laszlo.

Dispariția lui Gheorghe Berende înseamnă pierderea unuia dintre oamenii care au păstrat și transmis mai departe, prin cântec și tradiție, spiritul autentic al Țării Oașului.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
SMART SHOP INSTAL
UVVG
ANGAJARE
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Muzeul SM
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda
Masini de vanzare second hand