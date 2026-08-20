SamRock readuce spiritul rockului timp de trei zile în Piața 25 Octombrie Locale •

Satu Mare se pregătește pentru trei zile dedicate muzicii rock. În perioada 28–30 august 2026, Piața 25 Octombrie va găzdui SamRock, un eveniment care își propune să readucă în oraș atmosfera marilor concerte rock și, în același timp, să ofere o scenă noii generații de artiști.

Organizat de Primăria Municipiului Satu Mare și Centrul Cultural „G. M. Zamfirescu”, SamRock aduce în fața publicului formații tribute dedicate unor nume legendare ale muzicii internaționale, dar și artiști români și trupe tinere aflate la început de drum.



Trei seri de rock în centrul municipiului

Festivalul debutează vineri, 28 august, când pe scenă vor urca finaliștii Concursului de Talente SamRock. Seara va continua cu The GetNos, formație tribute The Rolling Stones, și Speak Floyd, care va aduce publicului atmosfera și muzica Pink Floyd.

Sâmbătă, 29 august, scena va aparține din nou tinerelor formații ajunse în finala concursului, după care programul va continua cu Hollywood Rose, tribute Guns N’ Roses, și The Rock, formație tribute AC/DC. Publicul va putea asculta astfel unele dintre cele mai cunoscute piese ale rockului internațional.

Ultima zi, duminică, 30 august, îi va readuce pe scenă pe finaliștii Concursului de Talente SamRock, alături de The Jesters, într-o reuniune după 30 de ani. Finalul festivalului va fi marcat de concertul Compact – Paul Ciuci, unul dintre cele mai cunoscute nume ale rockului românesc.



SamRock mizează și pe noua generație

Evenimentul nu este gândit doar ca o serie de concerte, ci și ca o modalitate de descoperire și promovare a tinerelor talente. Concursul SamRock va fi deschis formațiilor din întreaga țară, precum și celor de peste hotare.

Cele mai bune trupe, selectate de juriu, vor primi șansa de a cânta pe scena din Piața 25 Octombrie, în deschiderea concertelor programate în cele trei zile.

Prin această combinație între trupe consacrate, formații tribute și artiști aflați la început de drum, organizatorii își propun să aducă împreună mai multe generații de iubitori ai rockului.

SamRock va avea loc în perioada 28–30 august 2026, în Piața 25 Octombrie din Satu Mare, unde timp de trei seri vor răsuna piese devenite clasice, de la Pink Floyd, The Rolling Stones și Guns N’ Roses până la AC/DC, alături de rock românesc și muzica noii generații.

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