Unirea Tășnad începe sezonul cu o deplasare la Sântandrei

Liga a 3-a

- campionatul va începe săptămâna viitoare, pe 28 august

Unirea Tășnad a rămas singura reprezentantă a județului Satu Mare în eșalonul al treilea al fotbalului românesc. Echipa pregătită de Mihai Sabău și-a aflat joi, 20 august, programul pentru noul sezon de Liga a 3-a, ediția 2026-2027. Iar debutul nu va fi deloc unul comod: tășnădenii vor juca în deplasare, pe terenul celor de la Crișul Sântandrei.

Federația Română de Fotbal a stabilit joi, prin tragerea la sorți efectuată la Casa Fotbalului de Victor Radu, reprezentant al Departamentului Competiții al FRF, programul celor opt serii ale noului sezon de Liga a 3-a.

Va fi pentru al doilea an la rând când competiția este alcătuită din opt serii a câte 12 formații, astfel că la startul campionatului se vor afla 96 de echipe.

Noua ediție a Ligii a 3-a va debuta vineri, 28 august 2026, iar pentru Unirea Tășnad primul adversar va fi unul deja cunoscut.

Revedere cu Crișul Sântandrei, la doar câteva săptămâni după Cupa României

Unirea Tășnad va începe campionatul în deplasare, la Crișul Sântandrei, formație cu care s-a întâlnit deja în această vară, în Cupa României.

Duelul din competiția KO a fost unul echilibrat, iar tășnădenii au avut chiar avantaj pe tabelă. Echipa pregătită de Mihai Sabău a deschis scorul, însă Crișul Sântandrei a revenit și s-a impus în cele din urmă cu 2-1, obținând calificarea.

Așadar, prima etapă a campionatului oferă o nouă confruntare între cele două formații, de această dată cu puncte puse în joc în Liga a 3-a. Pentru Unirea Tășnad va fi și primul test oficial al noului sezon de campionat.

Conform programului stabilit prin tragerea la sorți, Unirea Tășnad va disputa în tur 11 partide, dintre care 6 pe teren propriu și 5 în deplasare.

După deplasarea de la Sântandrei, tășnădenii vor evolua acasă cu Sănătatea Cluj, după care vor merge la Lotus Băile Felix. În etapa a patra urmează un nou meci pe teren propriu, cu Bihorul Beiuș, pentru ca etapa a cincea să aducă deplasarea de la SCM Zalău.

Programul continuă cu Academica Recea, Unirea Dej, Viitorul Cluj, Transilvania Sport Academy, Minaur Baia Mare și CSM Sighetu Marmației.

Returul va debuta cu partida de pe teren propriu împotriva Crișului Sântandrei.

Programul complet al Unirii Tășnad

Tur

Etapa 1: Crișul Sântandrei – Unirea Tășnad

Etapa 2: Unirea Tășnad – Sănătatea Cluj

Etapa 3: Lotus Băile Felix – Unirea Tășnad

Etapa 4: Unirea Tășnad – Bihorul Beiuș

Etapa 5: SCM Zalău – Unirea Tășnad

Etapa 6: Unirea Tășnad – Academica Recea

Etapa 7: Unirea Dej – Unirea Tășnad

Etapa 8: Unirea Tășnad – Viitorul Cluj

Etapa 9: Transilvania Sport Academy – Unirea Tășnad

Etapa 10: Minaur Baia Mare – Unirea Tășnad

Etapa 11: Unirea Tășnad – CSM Sighet

Retur

Etapa 12: Unirea Tășnad – Crișul Sântandrei

Etapa 13: Sănătatea Cluj – Unirea Tășnad

Etapa 14: Unirea Tășnad – Lotus Băile Felix

Etapa 15: Bihorul Beiuș – Unirea Tășnad

Etapa 16: Unirea Tășnad – SCM Zalău

Etapa 17: Academica Recea – Unirea Tășnad

Etapa 18: Unirea Tășnad – Unirea Dej

Etapa 19: Viitorul Cluj – Unirea Tășnad

Etapa 20: Unirea Tășnad – Transilvania Sport Academy

Etapa 21: Unirea Tășnad – Minaur Baia Mare

Etapa 22: CSM Sighet – Unirea Tășnad

Cum se va desfășura sezonul

La fel ca în ediția precedentă, Liga a 3-a va avea două faze.

În prima fază, sezonul regular se va disputa în sistem tur-retur, cu 22 de etape. La finalul sezonului regular, primele patru clasate din fiecare serie se vor califica în play-off, în timp ce formațiile clasate pe locurile 5-12 vor merge în play-out.

În play-off, cele patru echipe calificate din fiecare serie vor fi împerecheate cu formații din seria vecină, după sistemul 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, rezultând astfel patru serii de play-off. Echipele vor intra în această fază doar cu punctele obținute împotriva formațiilor calificate alături de ele.

Vor urma opt etape suplimentare, în sistem tur-retur, fiecare echipă urmând să întâlnească formațiile din cealaltă serie.

Promovarea în Liga a 2-a

Prima clasată din fiecare serie de play-off va promova direct în Liga a 2-a.

Cele patru echipe clasate pe locul secund în play-off vor disputa un turneu de promovare, în sistem semifinale – finală. Câștigătoarea acestui turneu va obține al cincilea loc de promovare.

Lupta pentru evitarea retrogradării

În play-out, echipele vor păstra toate punctele acumulate în sezonul regular. Vor exista opt serii de play-out, fiecare cu câte opt formații, iar competiția se va disputa într-un singur tur, cu șapte etape.

Ultimele două clasate din fiecare serie de play-out vor retrograda automat în Liga a 4-a.

Alte cinci echipe, dintre formațiile care vor încheia play-out-ul pe locul 6, vor retrograda în funcție de clasamentul general.

Pentru Unirea Tășnad, obiectivul este, așadar, unul clar încă din prima etapă: un parcurs cât mai bun în sezonul regular, într-o serie care propune dueluri interesante și deplasări dificile.

Iar primul episod al noului sezon vine chiar împotriva unei formații care a eliminat-o în această vară din Cupa României. Crișul Sântandrei – Unirea Tășnad, etapa 1. Sezonul începe cu o revanșă în perspectivă.

Programul primei etape Seria 8:

CSM Sighetu Marmației – Minaur Baia Mare

Crişul Sântandrei – Unirea Tăşnad

Sănătatea Cluj – Transilvania Sport Academy

Lotus Băile Felix – Viitorul Cluj

CS Bihorul Beiuş – Unirea Dej

SCM Zalău – Academica Recea