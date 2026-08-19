Întâlnirea dintre administrația locală, reprezentanții Unirea Tășnad și președintele FRF a avut o miză cât se poate de concretă: identificarea unor soluții prin care fotbalul din Tășnad să poată face următorul pas Sport •

Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a ajuns marți, în premieră, la Tășnad, la invitația primarului Adrian Farcău și a conducerii clubului Unirea Tășnad. Vizita a avut în centrul discuțiilor dezvoltarea fotbalului local, infrastructura sportivă și perspectivele copiilor care practică acest sport.

Întâlnirea dintre conducerea administrației locale, reprezentanții Unirea Tășnad și președintele FRF a avut o miză cât se poate de concretă: identificarea unor soluții prin care fotbalul din Tășnad să poată face următorul pas.

Răzvan Burleanu a explicat că își dorea să ajungă la Tășnad pentru a aprofunda discuțiile cu reprezentanții Primăriei și ai clubului și pentru a pune bazele unui plan de acțiuni comun.

„Doream să ajung la Tășnad, fiindcă avem o relație foarte bună cu reprezentanții primăriei, reprezentanții clubului”, a transmis președintele FRF, subliniind necesitatea unei colaborări între toți actorii implicați în fotbal.



Peste 140 de copii joacă deja fotbal la Tășnad

Unul dintre cele mai importante argumente pentru dezvoltarea infrastructurii este numărul copiilor implicați în fotbal.

Potrivit lui Răzvan Burleanu, peste 140 de copii joacă în prezent fotbal la Tășnad, ceea ce reprezintă, foarte probabil, cel mai mare număr din istoria localității.

Iar Federația vede un potențial și mai mare.

„Ne dorim să contribuim la creșterea numărului de copii care joacă fotbal, la profesionalizarea și pregătirea antrenorilor care lucrează în fotbalul din Tășnad, astfel încât să putem să oferim șanse reale fiecărui copil, atât din localitate, cât și din comunele limitrofe”, a declarat Burleanu.

Practic, Tășnadul ar putea deveni un punct de atracție pentru copiii pasionați de fotbal dintr-o zonă mai largă, iar o infrastructură modernă ar putea reprezenta baza acestui proiect.



FRF susține proiectul unei baze sportive moderne

Unul dintre subiectele principale ale vizitei a fost proiectul unui teren de fotbal cu infrastructură modernă, pentru care sunt necesari pași inclusiv prin Compania Națională de Investiții.

Burleanu a subliniat că infrastructura este esențială pentru dezvoltarea fotbalului, mai ales în cazul copiilor.

„Dincolo de competiții, educație, scouting, ai nevoie neapărat și de terenuri, de condiții optime pentru pregătirea copiilor noștri, mai ales în sezonul rece, astfel încât să poți să crești numărul de antrenamente, numărul de meciuri”, a explicat președintele FRF.

Acesta a dat exemplul bazei sportive moderne inaugurate recent la Zalău și al investițiilor similare realizate de Federație în alte zone ale țării.

Mesajul transmis la Tășnad este unul clar: FRF va susține Primăria și clubul în demersurile pentru dezvoltarea unei infrastructuri moderne.

Deocamdată, însă, proiectul se află în etapa demersurilor și a pașilor necesari pentru finanțare. Nu a fost anunțată o sumă concretă și nici un termen de execuție.



Mai mult decât un teren de fotbal

Din declarațiile lui Burleanu reiese că proiectul nu este privit doar ca o investiție într-un teren.

Miza este crearea unui cadru în care copiii să poată avea mai multe antrenamente și meciuri, antrenori mai bine pregătiți și, mai ales, posibilitatea de a fi descoperiți și susținuți către performanță.

„Să poată să fie identificat și apoi să fie susținut către înalta performanță”, a fost una dintre ideile centrale transmise de președintele FRF.

Pentru Unirea Tășnad, o asemenea infrastructură ar putea însemna și posibilitatea de a atrage mai mulți copii din oraș și din localitățile învecinate.



FRF testează o nouă soluție pentru tinerii jucători

Discuția de la Tășnad a ajuns și la una dintre schimbările importante pregătite de Federație: formula de cooperare dintre cluburile de Liga 1 și cele de Liga 2, menită să le ofere jucătorilor tineri mai multe minute de joc.

Răzvan Burleanu a explicat că există deja mai multe cluburi de Liga 1 care au intrat în astfel de parteneriate cu formații de Liga 2.

Soluția este gândită în special pentru fotbaliștii de 20-21 de ani care sunt legitimați la cluburi de prim eșalon, dar care nu reușesc să joace suficient.

„Nu e suficient doar să te antrenezi, ai nevoie și de un joc, mai ales la vârsta aceasta, care e o vârstă extrem de importantă, de 20-21 de ani”, a punctat președintele FRF.

Federația va analiza rezultatele acestui sistem pe parcursul următorilor doi ani, iar primele concluzii vor putea fi trase după primele perioade competiționale.

Un system implementat acum de FRF dar care are deja o vechime de nouă ani la nivel de AJF Satu Mare. Unde dubla legitimare a juniorilor are deja tradiție și dă roade…



Liga 3, un sistem pe care FRF spune că l-a îmbunătățit

Răzvan Burleanu a fost întrebat și despre nemulțumirile existente în privința promovării din Liga 3 în Liga 2.

Președintele FRF a explicat că numărul echipelor care promovează este legat de numărul formațiilor care retrogradează și că o creștere a numărului de promovări ar presupune automat modificarea numărului de echipe din Liga 2.

În schimb, Burleanu consideră că actualul format al Ligii 3 este unul mai bun decât cel din sezoanele precedente și susține că schimbările făcute au contribuit la promovarea unor echipe care au demonstrat mai clar că merită să facă pasul spre eșalonul superior.

În ceea ce privește echipele de Liga 2 fără drept de promovare, acesta a recunoscut că problema se află pe agenda Comitetului Executiv.

Subiectul este însă unul mai amplu, inclusiv din perspectiva finanțării cluburilor de Liga 2 și a implicării statului.



Tășnadul vrea să facă pasul următor

Vizita lui Răzvan Burleanu nu aduce, deocamdată, o finanțare aprobată sau un calendar concret pentru noua bază sportivă. Aduce însă ceva important: susținerea declarată a Federației Române de Fotbal pentru proiectul local.

Cu peste 140 de copii implicați deja în fotbal, cu ambiția de a atrage și mai mulți tineri din Tășnad și din comunele din jur și cu un proiect de infrastructură modernă în pregătire, orașul are argumente pentru a încerca să transforme fotbalul juvenil într-un adevărat proiect al comunității.

Iar mesajul transmis de Răzvan Burleanu poate fi rezumat simplu: pentru ca un copil să ajungă la performanță, nu este suficient să existe pasiune. Este nevoie de terenuri, antrenori, competiții, scouting și, mai ales, de o colaborare între club, administrația locală și Federație.





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