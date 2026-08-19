



Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare anunță 202 locuri de muncă vacante în județ, disponibile pentru persoane cu niveluri diferite de pregătire, de la candidați fără studii până la absolvenți de studii superioare.

Potrivit datelor transmise de angajatori, 11 posturi sunt destinate persoanelor cu studii superioare, fiind căutați, printre altele, contabili, ingineri mecanici, logisticieni, reprezentanți medicali, formatori și specialiști în managementul calității.

Pentru persoanele cu studii liceale și postliceale sunt disponibile 67 de locuri de muncă. Oferta cuprinde posturi de agent de vânzări, barista, casier, dispecer, electrician, lucrător comercial, mecanic, recepționer de hotel sau șofer.

Cea mai mare ofertă, de 80 de posturi, se adresează persoanelor cu studii gimnaziale. Se caută agenți de securitate, șoferi pentru transportul de mărfuri, confecționeri, îngrijitori de clădiri, muncitori pentru întreținerea drumurilor, operatori mase plastice și vânzători.

Alte 31 de locuri sunt destinate absolvenților de școală profesională, iar 13 posturi pot fi ocupate de persoane cu școala generală incompletă sau fără studii.

141 de locuri de muncă în străinătate

Prin rețeaua EURES România sunt disponibile și 141 de locuri de muncă în Spațiul Economic European. Cele mai multe sunt în Norvegia, unde sunt oferite 45 de posturi pentru prelucrarea somonului. Olanda pune la dispoziție 30 de locuri, iar Suedia și Germania câte 20.

Oferte mai sunt disponibile în Irlanda, Malta și Danemarca, inclusiv pentru îngrijitori, șoferi, mecanici, dulgheri, ingineri și specialiști. În Malta apar inclusiv posturi de arheolog și tehnician arheolog.

Persoanele interesate pot solicita informații la AJOFM Satu Mare, precum și la punctele de lucru din Carei, Negrești-Oaș, Tășnad, Ardud și Turț.