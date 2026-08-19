Satu Mare se pregătește pentru o seară în care distracția se va împleti cu solidaritatea. Sunkissed: Ibiza Edition va avea loc sâmbătă, 22 august 2026, de la ora 20:00, la Famous Summer Club, într-un eveniment caritabil organizat de Interact Satu Mare Samus, cu sprijinul Rotary Club Satu Mare Samus.

Conceptul serii este inspirat de atmosfera petrecerilor din Ibiza și va include un DJ set de muzică comercială, un concert susținut de invitatul special Nouă Unșpe, dar și mai multe surprize pregătite pentru participanți. Dress code-ul ales de organizatori este All White, publicul fiind invitat să vină îmbrăcat în alb și să intre în atmosfera unei seri de vară cu o miză care depășește cu mult simpla distracție.

Profitul obținut din vânzarea biletelor va fi direcționat către Irina și David, doi copii care au nevoie de terapii și tratamente complexe.

Irina, doi ani, luptă cu o afecțiune genetică extrem de rară

Irina are doar doi ani și s-a născut cu o afecțiune genetică extrem de rară, care îi afectează profund dezvoltarea. În prezent, fetița nu poate merge, vorbi, mânca singură sau sta fără sprijin și are nevoie de terapii constante.

Familia sa strânge fonduri pentru un tratament genetic aflat în dezvoltare la Barcelona, al cărui cost este estimat la minimum 600.000 de euro. Pentru părinții Irinei, fiecare donație și fiecare inițiativă de sprijin înseamnă încă un pas spre posibilitatea unui tratament care să îi ofere fetiței o șansă la o viață mai independentă.

David are patru ani și are nevoie de recuperare constantă

David are patru ani, iar problemele sale de sănătate au început încă de la naștere, în urma unei lipse severe de oxigen. În prezent, băiețelul nu poate merge singur și are nevoie de terapii și recuperare constantă.

Familia a reușit să strângă o sumă care îi acoperă tratamentele și terapiile pentru aproximativ un an, însă nevoia de recuperare nu se oprește aici. David va avea nevoie de sprijin medical și terapeutic și în anii următori.

Tocmai de aceea, organizatorii au decis ca profitul evenimentului să fie împărțit pentru susținerea ambelor cazuri, astfel încât participarea la Sunkissed să devină, concret, o formă de ajutor pentru cei doi copii.

Nouă Unșpe, invitat special. O seară în alb, cu scop caritabil

Pe lângă componenta caritabilă, organizatorii promit o seară cu atmosferă de festival. Nouă Unșpe va susține un concert la Satu Mare, iar programul va fi completat de muzică comercială și DJ set-uri, într-un decor inspirat de petrecerile estivale din Ibiza.

Evenimentul este susținut de Interact Satu Mare Samus, condus de președintele Ayan Urda, cu sprijinul Rotary Club Satu Mare Samus, al cărui președinte este Pfau Sălăgeanu Iulian.

Sunkissed continuă seria inițiativelor prin care tinerii din Interact încearcă să mobilizeze comunitatea în jurul unor cauze sociale. În primăvară, organizația a pus la cale și „Run for a Cause”, eveniment care a combinat mișcarea, culoarea și strângerea de fonduri pentru un copil care avea nevoie de tratament.

De această dată, formatul este diferit, dar mesajul rămâne același: o comunitate poate transforma o seară de distracție într-un ajutor real pentru cineva care are nevoie de ea.

Evenimentul începe la ora 20:00, la Famous Summer Club. Participarea este permisă persoanelor de minimum 14 ani, iar cei sub această vârstă pot intra doar însoțiți de un părinte, care trebuie să dețină, la rândul său, bilet.

Biletele standard sunt disponibile online prin iaBilet, iar biletele VIP și Ultra VIP pot fi rezervate telefonic la numărul 0758 468 423.

Pe 22 august, la Satu Mare, muzica, atmosfera de vară și energia unei petreceri în stil Ibiza se întâlnesc cu un scop mult mai important: sprijin pentru Irina și David, doi copii pentru care fiecare terapie și fiecare tratament pot însemna un pas înainte.