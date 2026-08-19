



Un nou eveniment dedicat artei și creației contemporane a adus împreună artiști și iubitori de cultură la Satu Mare. Într-un cadru elegant, publicul a avut ocazia să descopere lucrări realizate în tehnici și forme de expresie artistică diferite.

Expoziția reunește lucrări de artă vizuală și sculptură, oferind vizitatorilor posibilitatea de a intra în contact direct cu universul creatorilor și cu perspectivele artistice propuse de aceștia.

Vernisajul s-a desfășurat în prezența artiștilor, a reprezentanților mediului cultural și a publicului sătmărean, fiind un prilej de dialog în jurul artei și al rolului pe care aceasta îl ocupă în viața culturală a comunității.

Lucrările expuse transformă spațiul într-un punct de întâlnire între stiluri, tehnici și viziuni diferite, de la lucrări bidimensionale până la creații sculpturale.

Evenimentul se înscrie în seria manifestărilor culturale organizate la Satu Mare, contribuind la promovarea artiștilor și la apropierea publicului de arta contemporană.