Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, în data de 17 august, o serie de acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice, dar și pentru prevenirea accidentelor și combaterea neregulilor din trafic.

În cadrul activităților desfășurate pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică în județ, oamenii legii au aplicat peste 60 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 30.000 de lei.

O atenție deosebită a fost acordată și traficului rutier. Polițiștii au desfășurat acțiuni de supraveghere, fluidizare și control pe drumurile din județ, urmărind totodată prevenirea faptelor antisociale și creșterea gradului de siguranță pentru participanții la trafic.

În urma controalelor, au fost aplicate peste 200 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 70.000 de lei.

Astfel, cumulat, acțiunile desfășurate de polițiștii sătmăreni în cursul zilei de 17 august s-au concretizat în peste 260 de sancțiuni, valoarea acestora depășind 100.000 de lei.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare continuă acțiunile preventive și de control pe raza județului, atât pentru menținerea ordinii publice, cât și pentru reducerea riscurilor din trafic.