Biblioteca Județeană Satu Mare a găzduit astăzi, 18 august , activitatea „Sunt mic, dar responsabil” , destinată copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 11 ani , organizată în cadrul proiectului „BiblioVacanța” .



Cu sprijinul Crucii Roșii Române – Filiala Satu Mare și al Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare – Biroul Siguranța Școlară, cei mici au participat la activități prin care au învățat cum să reacționeze corect în situații de urgență și au deprins noțiuni de bază privind acordarea primului ajutor.

Programul a inclus și jocuri de rol, activități interactive și ateliere de creație, pregătite de bibliotecarele Secției de împrumut pentru copii, astfel încât informațiile să fie transmise într-o manieră accesibilă și atractivă pentru participanți.

La activitate a participat Delia Mihoc, agent șef adjunct în cadrul Biroului Siguranța Școlară, alături de voluntarii Delia Maxim, Ana Gorgan, Dorina Militaru și Matei Donuțiu, din cadrul Crucii Roșii Române – Filiala Satu Mare.

Reprezentanții Bibliotecii Județene au subliniat faptul că responsabilitatea și implicarea civică trebuie cultivate încă de la vârste fragede, astfel încât copiii de astăzi să devină adulți informați și responsabili.

La final, participanții au primit diplome de participare, semne de carte și surprize dulci, încheind într-o atmosferă plăcută o zi dedicată educației pentru siguranță și responsabilitate.