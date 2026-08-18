Iluminat public modernizat pe mai multe străzi din Satu Mare. Restricții de circulație timp de două zile

Locale 18.08.2026 10:48
Iluminat public modernizat pe mai multe străzi din Satu Mare. Restricții de circulație timp de două zile


Primăria Municipiului Satu Mare continuă lucrările de modernizare a iluminatului public. În zilele de 20 și 21 august, vor fi înlocuite corpurile de iluminat pe mai multe străzi din municipiu, iar pe durata intervențiilor vor fi instituite restricții temporare de circulație.

Joi, 20 august, între orele 08:00 și 16:00, lucrările se vor desfășura pe străzile Zenit și Crizantemei.

Vineri, 21 august, în același interval orar, 08:00–16:00, echipele vor interveni pe străzile Astronauților, Muncii și Mușețel.

Pe străzile vizate vor fi aplicate restricții temporare de circulație, pentru ca lucrările să poată fi realizate în condiții de siguranță.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție, să respecte semnalizarea temporară și să țină cont de eventualele întârzieri în trafic pe durata intervențiilor.

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