Persoana înecată în râul Someș a fost găsită

Căutările desfășurate de pompierii sătmăreni în râul Someș s-au încheiat luni, în jurul orei 14:00, după ce victima a fost găsită, în urma unei ample operațiuni începute încă din seara zilei de 16 august.

Alarma a fost dată duminică seara, când pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare au fost solicitați să intervină pentru căutarea unei posibile persoane înecate în râul Someș, în municipiul Satu Mare.

Operațiunea s-a concentrat inițial în zona cuprinsă între podul pietonal și Podul Decebal. La fața locului au fost mobilizate importante forțe și mijloace de intervenție: o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială dotată cu modul de descarcerare, o barcă pneumatică și un echipaj de terapie intensivă mobilă.

Pompierii au continuat căutările până în jurul orei 23:30, însă persoana nu a fost găsită. Din cauza condițiilor de intervenție pe timpul nopții, operațiunea a fost sistată temporar, urmând să fie reluată în cursul dimineții.

Luni, 17 august, începând cu aproximativ ora 08:00, căutările au fost reluate, dispozitivul de intervenție fiind suplimentat cu scafandri. Trei scafandri din cadrul ISU Maramureș s-au alăturat unui scafandru din cadrul ISU Satu Mare și echipajelor sătmărene implicate în misiune.

Operațiunea a continuat timp de mai multe ore, iar în jurul orei 14:00 persoana căutată a fost găsită, punându-se astfel capăt misiunii desfășurate pe parcursul a două zile.