



O nouă creșă a fost inaugurată în comuna Căpleni, investiția de peste 10 milioane de lei urmând să ofere 40 de locuri pentru copiii din comunitate. La inaugurare au participat ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, precum și primarul comunei Căpleni, Megyeri Tamás.

Noua unitate este cea de-a patra creșă inaugurată în județul Satu Mare, după cele din Carei, Tarna Mare și municipiul Satu Mare. La nivel național, aceasta este cea de-a 104-a creșă deschisă în cadrul Programului guvernamental „Sfânta Ana”, destinat dezvoltării infrastructurii pentru educația timpurie.

40 de locuri pentru copiii din Căpleni

Noua creșă a fost construită pentru a răspunde nevoilor familiilor tinere din comună și are o capacitate de 40 de copii.

Clădirea dispune de patru dormitoare, spații de joacă adaptate copiilor, zone pentru servirea mesei, bucătărie și spălătorie proprie. Astfel, toate activitățile necesare funcționării creșei vor putea fi desfășurate în cadrul unității.

O atenție deosebită a fost acordată și consumului de energie. Construcția respectă standardele nZEB, ceea ce înseamnă un consum de energie aproape egal cu zero, și este prevăzută cu panouri solare și fotovoltaice.

Sistemele bazate pe energie regenerabilă vor contribui la asigurarea necesarului de energie și apă caldă, reducând în același timp costurile de funcționare ale clădirii.

Investiție de peste 10 milioane de lei

Valoarea proiectului depășește 10 milioane de lei, iar autoritățile precizează că investiția este rezultatul mai multor ani de pregătire și implementare.

Creșa de la Căpleni se alătură proiectelor finanțate din fonduri guvernamentale și europene realizate în ultimii ani în județul Satu Mare, cu obiectivul de a extinde serviciile destinate familiilor și copiilor inclusiv în comunitățile rurale.

Prefectul Altfatter Tamás: „Fiecare creșă nouă înseamnă un sprijin real pentru familiile tinere”

Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a subliniat importanța investiției pentru familiile din Căpleni și pentru dezvoltarea infrastructurii educaționale din județ.

„Fiecare creșă nouă înseamnă un sprijin real pentru familiile tinere și un pas înainte pentru infrastructura educației timpurii din județul nostru. Este exact genul de proiecte pe care Instituția Prefectului le susține și le monitorizează îndeaproape, pentru că dezvoltarea educației timpurii înseamnă, de fapt, dezvoltarea comunităților noastre pe termen lung”, a declarat prefectul.

Altfatter Tamás i-a mulțumit ministrului Cseke Attila pentru sprijinul acordat județului Satu Mare prin intermediul programului guvernamental și a apreciat implicarea administrației locale în finalizarea investiției.

„Programul «Sfânta Ana» demonstrează capacitatea Guvernului României de a transforma angajamentele privind educația timpurie în rezultate concrete, vizibile în fiecare comunitate, indiferent de mărimea ei”, a transmis prefectul.

Acesta l-a felicitat, de asemenea, pe primarul Megyeri Tamás, echipa administrației locale și pe toți cei implicați în realizarea proiectului.