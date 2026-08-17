



O delegație a Administrației Prezidențiale s-a aflat, în perioada 15–17 august, în județul Satu Mare, unde a avut o serie de întâlniri cu reprezentanți ai administrației locale, mediului de afaceri, societății civile și culturii. Programul a inclus și vizite la mai multe obiective reprezentative pentru patrimoniul și potențialul turistic al județului.

Din delegație au făcut parte Cristian Roșu, consilier de stat și șef al Oficiului pentru Relații cu Cetățenii din cadrul Departamentului Administrație, Politici Publice și Societate Civilă, Nicoleta-Ramona Dinu, consilier de stat pentru guvernanță corporativă și turism în cadrul Departamentului Politici Economice și Sociale, precum și Raluca-Roxana Butnaru, consilier de stat în cadrul Cancelariei Ordinelor.

Discuții cu autoritățile locale despre proiectele județului

Vizita a început în municipiul Satu Mare, unde reprezentanților Administrației Prezidențiale le-au fost prezentate o parte dintre clădirile reprezentative ale orașului, patrimoniul arhitectural și investițiile realizate în ultimii ani.

Programul a continuat cu întâlniri și discuții cu reprezentanți ai Consiliului Județean Satu Mare, un parlamentar și mai mulți primari din județ. Dialogul s-a concentrat asupra proiectelor aflate în derulare, priorităților comunităților locale și problemelor cu care acestea se confruntă.

În cadrul vizitei a fost continuat și dialogul început în timpul campaniei prezidențiale din 2025, fiind subliniată importanța menținerii unei legături între comunitățile locale și instituțiile centrale și după încheierea perioadelor electorale.

Mesaj din partea președintelui Nicușor Dan la Festivalul „Oțeloaia”

Unul dintre momentele importante ale vizitei a avut loc duminică, 16 august, când delegația a participat la cea de-a 69-a ediție a Festivalului Folclorului Codrenesc „Oțeloaia”, unul dintre evenimentele tradiționale importante ale Zonei Codrului.

În cadrul deschiderii oficiale, consilierul de stat Cristian Roșu a citit mesajul transmis de președintele României, Nicușor Dan, cu prilejul festivalului.

În aceeași zi, la Casa Șvabilor din Satu Mare, membrii delegației s-au întâlnit cu reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și cu oameni de cultură. Au urmat discuții cu reprezentanți ai mediului de afaceri, care au avut posibilitatea să prezinte proiectele pe care le dezvoltă, dificultățile întâmpinate și perspectivele economice ale județului.

Turismul, gastronomia și patrimoniul județului, în atenția delegației

Programul a cuprins și o deplasare la Beltiug, la Crama Nachbil, unde discuțiile s-au concentrat asupra potențialului viticol, gastronomic și turistic al zonei. Promovarea vinurilor locale, a gastronomiei și a tradițiilor ar putea contribui la creșterea atractivității județului Satu Mare ca destinație turistică.

Delegația a vizitat și Cetatea Ardud, obiectiv cu o importantă valoare istorică și culturală. Discuțiile au vizat valorificarea patrimoniului și rolul pe care asemenea obiective îl pot avea în dezvoltarea turistică și economică a comunităților locale.

Vizita de trei zile a urmărit, în ansamblu, prezentarea județului Satu Mare din perspectiva patrimoniului, investițiilor, inițiativei economice și potențialului turistic, dar și facilitarea unui dialog direct între reprezentanții Administrației Prezidențiale și comunitățile locale.