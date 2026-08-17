În perioada 14–16 august 2026, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare au desfășurat misiuni pentru asigurarea ordinii și siguranței publice, atât cu prilejul manifestărilor religioase dedicate sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, cât și la evenimentele cultural-artistice organizate în mai multe localități din județ.

Pe parcursul celor trei zile, jandarmii sătmăreni au executat 42 de misiuni de ordine publică, dintre care 25 misiuni de asigurare a ordinii publice, desfășurate cu prilejul manifestărilor religioase și cultural-artistice, precum și 17 misiuni de menținere a ordinii publice, realizate atât prin patrule independente de jandarmerie, cât și prin patrule mixte polițist-jandarm, în sistem integrat.

O componentă importantă a misiunilor de asigurare a ordinii publice a fost reprezentată de echipele de dialog ale Jandarmeriei Satu Mare , care au menținut permanent legătura cu participanții și organizatorii. Prin comunicare directă, transmiterea de recomandări preventive și prezența activă în zonele cu afluență de public, jandarmii au urmărit prevenirea situațiilor tensionate și identificarea din timp a comportamentelor care ar fi putut afecta buna desfășurare a manifestărilor.

Totodată, în cadrul dispozitivelor de menținere a ordinii publice, patrulele de jandarmerie și patrulele mixte polițist-jandarm au acționat pentru prevenirea și descurajarea faptelor antisociale, precum și pentru intervenția promptă în situațiile care au necesitat prezența forțelor de ordine.

În această perioadă, jandarmii au intervenit la 5 solicitări primite prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, în sprijinul lucrătorilor de poliție, intervențiile vizând aplanarea unor stări conflictuale și prevenirea escaladării acestora.

În cadrul activităților desfășurate în teren, jandarmii au legitimat și verificat prin intermediul aplicației eDAC peste 70 de persoane, ca parte a măsurilor operative și preventive derulate în spațiul public.

Pentru nerespectarea normelor de conviețuire socială, jandarmii au aplicat 13 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 6.300 de lei, pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 61/1991, republicată, privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

Sancțiunile au fost aplicate pentru fapte precum tulburarea ordinii și liniștii publice, adresarea de injurii și săvârșirea de gesturi obscene în spațiul public, precum și provocarea ori participarea efectivă la scandal.

Prin măsurile preventive adoptate, dialogul permanent cu cetățenii și prezența activă a efectivelor în spațiul public, misiunile desfășurate în perioada 14–16 august s-au încheiat fără incidente deosebite.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare va continua să pună accent pe prevenire, dialog și comunicarea directă cu cetățenii, concomitent cu aplicarea măsurilor legale atunci când situația o impune, pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță în comunitate.