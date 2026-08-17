Aglomerație la Urgențe în minivacanță. 585 de persoane au ajuns la UPU Satu Mare în trei zile

Locale 17.08.2026 12:42
Aglomerație la Urgențe în minivacanță. 585 de persoane au ajuns la UPU Satu Mare în trei zile


Unitatea de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare a înregistrat o activitate intensă în perioada 14–17 august 2026, când sute de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Potrivit statisticilor prezentate de unitatea medicală, în intervalul cuprins între 14 august, ora 07:00, și 17 august, ora 07:00, la UPU Satu Mare s-au prezentat în total 585 de pacienți.

Dintre aceștia, 90 au reprezentat cazuri critice, iar alte 370 de persoane au fost încadrate ca urgențe medicale. În același interval au fost înregistrate și 125 de cazuri considerate non-urgențe.

În urma evaluărilor și investigațiilor efectuate de personalul medical, 126 de pacienți au necesitat internarea în spital, reprezentând peste o cincime din totalul persoanelor care s-au prezentat la Urgențe.

Datele arată că, în medie, aproximativ 195 de persoane pe zi au trecut pragul Unității de Primire Urgențe Satu Mare în cele trei zile analizate.

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