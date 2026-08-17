



Președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, l-a primit pe deputatul Nicolae-Miroslav Petrețchi, președintele Uniunii Ucrainenilor din România și reprezentant al minorității ucrainene în Parlament. Întâlnirea s-a concentrat asupra proiectelor aflate în derulare și a oportunităților pe care cooperarea transfrontalieră dintre România și Ucraina le poate aduce județului Satu Mare.

Nicolae-Miroslav Petrețchi ocupă, din martie 2025, și funcția de președinte al Grupului parlamentar de prietenie România–Ucraina, fiind implicat în dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări.

Noi oportunități prin cooperarea transfrontalieră

În cadrul discuțiilor au fost analizate proiectele aflate în desfășurare, dar și posibilitățile de dezvoltare rezultate din programele de cooperare transfrontalieră româno-ucraineană și din parteneriatele existente între administrațiile publice locale.

Un accent important a fost pus pe posibilitatea accesării și implementării unor proiecte comune, în condițiile în care poziția geografică a județului Satu Mare oferă oportunități importante pentru intensificarea colaborării cu regiunile din Ucraina.

Reprezentanții Uniunii Ucrainenilor din România au apreciat implicarea Consiliului Județean Satu Mare și sprijinul acordat comunității ucrainene în ultimii ani, mulțumind conducerii județului pentru ajutorul și deschiderea manifestate.

Uniunea Ucrainenilor, pregătită să sprijine proiectele județului

În cadrul întâlnirii, Uniunea Ucrainenilor din România și-a exprimat disponibilitatea de a se implica în proiectele dezvoltate de județul Satu Mare.

Organizația poate pune la dispoziție expertiza departamentelor sale de specialitate și resursa umană necesară, în special în ceea ce privește accesarea și implementarea programelor de cooperare transfrontalieră, dar și pentru alte domenii de interes comun.

Astfel, întâlnirea a urmărit consolidarea colaborării dintre administrația județeană și reprezentanții comunității ucrainene, în perspectiva dezvoltării unor noi proiecte și parteneriate de o parte și de alta a frontierei.

Alături de deputatul Nicolae-Miroslav Petrețchi, la discuții au participat Liuba Horvat, președinta Filialei Satu Mare a Uniunii Ucrainenilor din România, Vasile Buciuta, prim-vicepreședintele filialei județene, și Fabian Popovici, consilier al Uniunii Ucrainenilor din România.