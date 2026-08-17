Weekend cu probleme pe șoselele din Satu Mare

Locale 17.08.2026 19:41
Weekend cu probleme pe șoselele din Satu Mare
Polițiștii sătmăreni au depistat, în intervalul 16-17 august, trei conducători auto care sunt acum cercetați pentru infracțiuni la regimul rutier. Cazurile au fost înregistrate la Căuaș, Negrești-Oaș și pe DN 19A, între Satu Mare și Botiz.
Primul incident a avut loc duminică, 16 august, în jurul orei 15:20, pe DJ 195C, în localitatea Căuaș. Polițiștii Secției de Poliție Rurală Carei au oprit un autoturism condus de un bărbat de 33 de ani, din localitate. Verificările au arătat că acesta avea dreptul de a conduce autovehicule anulat. În cauză a fost deschis un dosar penal.
Câteva ore mai târziu, în jurul orei 19:00, polițiștii rutieri din Negrești-Oaș au oprit, pe strada Moților, un autoturism condus de un bărbat de 42 de ani, din Bixad. Testarea cu aparatul etilotest a indicat 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind efectuate cercetări pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.
Cel mai grav caz s-a înregistrat în noaptea de duminică spre luni. În jurul orei 00:43, pe DN 19A, între municipiul Satu Mare și Botiz, un bărbat de 42 de ani, din Satu Mare, ar fi pierdut controlul autoturismului pe fondul consumului de alcool. Mașina a părăsit carosabilul și a ajuns în șanț.
Din fericire, accidentul nu s-a soldat cu victime omenești și nici cu pagube materiale. În schimb, testarea șoferului a indicat o concentrație de 1,17 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Polițiștii continuă cercetările în toate cele trei cazuri, urmând să fie dispuse măsurile legale corespunzătoare.
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