Unirea Tășnad, prima victorie din amicale Sport •

Unirea Tășnad a bifat prima victorie din perioada de pregătire și lotul începe să prindă contur înaintea noului sezon de Liga 3.

Singura formație din județul Satu Mare care evoluează în eșalonul trei a câștigat miercuri după-amiază, pe teren propriu, cu 3–1 în fața celor de la CS Academica Recea, nou-promovată în Liga 3.

Pentru echipa pregătită de Mihai Sabău-Svegler și Cosmin Iuhas , partida a reprezentat un test important în perspectiva startului de campionat, iar concluziile sunt încurajatoare. Tehnicianul sătmărenilor consideră că echipa se află pe drumul cel bun, iar lotul este aproape definitivat.

„A fost un meci foarte bun pentru noi, un joc de pregătire util. Pot spune că lotul nostru este în proporție de aproximativ 98% definitivat. Mai așteptăm un singur jucător, care se va alătura echipei de luni”, a declarat Mihai Sabău-Svegler.



Topan, „dublă” în primul succes

Unirea a controlat partida și și-a trecut în cont prima victorie din această vară. Emanuel Topan a fost principalul remarcat al formației din Tășnad, reușind să înscrie de două ori, în timp ce Alex Ghiță a completat lista marcatorilor.

Oaspeții au înscris și ei o dată, prin Andrei Oros, însă Unirea a rămas în avantaj și s-a impus în cele din urmă cu 3–1.

Dincolo de rezultat, pentru stafful tehnic a contat în primul rând evoluția echipei și modul în care noii jucători încep să se integreze.



Mai este de lucru la omogenizare

Victoria nu îl face însă pe antrenorul Unirii să considere pregătirea încheiată. Dimpotrivă. În cele două săptămâni rămase până la startul campionatului, principalul obiectiv va fi creșterea omogenității.

„Mai avem de lucrat la omogenitate și la relațiile de joc. În perioada următoare trebuie să eliminăm aceste lucruri care încă nu funcționează la nivelul la care ne dorim”, este, în esență, concluzia tehnicianului după partida de miercuri.

Unirea va continua să se pregătească zilnic, iar programul inițial pentru această perioadă a suferit o modificare. Meciul amical programat sâmbătă cu SCM Zalău a fost anulat de formația sălăjeană.

În aceste condiții, tășnădenii au efectuat un joc-școală, pentru a menține ritmul și pentru a le oferi tuturor jucătorilor minute.



Ultima repetiție, cu Rapid Jibou

Ultimul test înaintea debutului oficial în noul sezon este programat pentru 22 august, când Unirea Tășnad va întâlni formația sălăjeană Rapid Jibou.

Va fi momentul în care stafful tehnic va putea trage concluziile finale după perioada de pregătire și va verifica dacă echipa este pregătită pentru primul meci oficial.

Până atunci, Unirea mai are două săptămâni de muncă, iar victoria cu Academica Recea oferă primul motiv real de optimism după o perioadă de pregătire în care rezultatele nu fuseseră tocmai favorabile.

Rezultatele din această vară

Unirea Tășnad – Mátészalka MTK 0–3

CSM Sighetu Marmației – Unirea Tășnad 0–0

CFR Cluj – Unirea Tășnad 5–0

Unirea Tășnad – CS Academica Recea 3–1

Marcatori: Emanuel Topan (2), Alex Ghiță / Andrei Oros

Unirea Tășnad: Luca Potra – Székely Dominik, Jude Knwankwo, Gilbert Noar, Ionuț Sălăjean, Matei Denis, Erdei Ramon, Robert Băciuț, Emanuel Topan, Alex Ghiță, Mory Sanogo.

Au mai jucat: Patrick Siwiek, Nicolas Lăpuște, Eduard Chifor, Ștefan Funkenhauzer, Casian Rus, Sane Njie, Tempfli Márk, Alex Codrea, Noris Nintaș, Paul Bonau, Mădălin Bolba, Saune G., Cosmin Berindea, Petran Norbert, Yanis Dinu.

Au lipsit motivat: Vajda Roland, Kevin Țăran, Thiago Chira.

Antrenor: Mihai Sabău-Svegler. Antrenor secund: Cosmin iIuhas

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