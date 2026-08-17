Bronz național pentru LPS Satu Mare

Performanță frumoasă pentru voleiul sătmărean la Campionatul Național U20 de volei pe plajă. Reprezentantele Liceului cu Program Sportiv Satu Mare, Cezara Cozma și Ema Leoveanu-Andrei, au cucerit medalia de bronz la turneul final desfășurat pe plaja din 2 Mai.



Cele două sportive au avut un parcurs excelent, reușind să obțină patru victorii în cele cinci partide disputate. Singura înfrângere a venit în semifinală, în fața formației care avea să câștige titlul național.

Performanța este cu atât mai importantă cu cât sătmărencele au reușit să învingă aceeași echipă campioană chiar în faza grupelor. Practic, formația de la LPS Satu Mare a administrat viitoarelor campioane singura înfrângere din întregul sezon competițional.



Doar patru zile de pregătire împreună

Medalia de bronz capătă o valoare și mai mare ținând cont de timpul extrem de scurt pe care Cezara și Ema l-au avut la dispoziție pentru a se pregăti împreună.

Cele două sportive au avut doar patru zile de antrenament în această formulă înaintea turneului final, însă au reușit să formeze rapid o echipă competitivă și să demonstreze o bună relație de joc.

Cu multă determinare, au luptat pentru fiecare punct și au reușit să încheie competiția pe podiumul național.

Antrenoarea Podina Angelica Maria s-a declarat extrem de mulțumită de evoluția celor două sportive.

„Sunt foarte mândră de parcursul fetelor și de modul în care au abordat această competiție. Au avut doar patru zile de pregătire împreună, însă au reușit să construiască rapid o relație de joc și să demonstreze că, prin muncă, încredere și determinare, se pot obține rezultate frumoase.



Faptul că au încheiat competiția cu patru victorii și au pierdut doar în fața echipei campioane arată valoarea lor. Le felicit pe Cezara și Ema pentru atitudine, pentru lupta din teren și pentru această medalie, care reprezintă o mare bucurie pentru noi toți”, a declarat antrenoarea LPS Satu Mare.



O colaborare care a adus rezultate

Participarea Emei Leoveanu-Andrei alături de LPS Satu Mare a fost posibilă datorită colaborării cu CSV Craiova, club căruia reprezentanții liceului sătmărean îi mulțumesc pentru deschidere și sprijin.

Rezultatul obținut la 2 Mai reprezintă o nouă confirmare a potențialului voleiului sătmărean și a muncii depuse la LPS Satu Mare.

Pentru această performanță, sportivele și antrenoarea au avut parte și de sprijinul partenerilor Top Trapez și Samino, care susțin parcursul voleibalistelor sătmărene.

Medalie națională după doar patru zile de pregătire împreună, patru victorii și o singură înfrângere. Un rezultat care spune multe despre valoarea și caracterul celor două sportive.

Felicitări, Cezara, Ema și antrenoarei!





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