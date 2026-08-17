Situația unor terenuri și construcții din comuna Cămărzana revine în atenția publică, după ce verificările declanșate în urma unei sesizări formulate de deputatul Mircea Govor, președintele PSD Satu Mare, au scos la iveală o serie de posibile nereguli administrative. Răspunsul Instituției Prefectului – Județul Satu Mare, datat 13 august 2026, arată că în verificări au fost implicate mai multe instituții, iar documentele au fost transmise inclusiv Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare.

Subiectul a fost prezentat de Mircea Govor în cadrul unei conferințe de presă, acesta lansând acuzații dure la adresa celor pe care îi consideră responsabili de situația din comună.

„La Cămărzana subiectul este complicat. Acești oameni, în frunte cu deputatul Cozma, au făcut doar prostii acolo. Avem aici răspunsul prefectului”, a declarat liderul PSD Satu Mare.

Sesizarea a fost transmisă Prefecturii în 8 iulie și a vizat situația juridică și administrativă a mai multor imobile, schimbarea categoriei de folosință a unor terenuri, dar și legalitatea unor documente de urbanism și a unei autorizații de construire emise de Primăria Cămărzana.

În urma acesteia, Prefectura a solicitat verificări din partea OCPI Satu Mare, Inspectoratului Județean în Construcții, Direcției pentru Agricultură, Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice și Direcției Arhitect Șef din cadrul Consiliului Județean.

Probleme privind schimbarea categoriei unor terenuri

Una dintre situațiile analizate privește două terenuri pentru care Primăria Cămărzana a emis, în 31 martie 2026, acte de schimbare a categoriei de folosință din arabil, respectiv fâneață, în teren neproductiv.

Potrivit răspunsului Prefecturii prezentat de deputatul Mircea Govor, Direcția pentru Agricultură Județeană a constatat că modificările nu ar fi fost realizate cu respectarea Ordinului MADR nr. 387/2017 și a Legii fondului funciar nr. 18/1991.

În același timp, Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice a comunicat că nu a efectuat studii pedologice și agrochimice pentru terenurile respective în vederea schimbării categoriei de folosință. Prefectura a solicitat Direcției Agricole să dispună măsurile legale necesare.

Verificările se extind și asupra înscrierilor din cărțile funciare. OCPI Satu Mare a furnizat informații privind operațiunile efectuate, însă unele documente nu au putut fi puse imediat la dispoziție din cauza indisponibilității temporare a sistemului e-Terra. Prefectura anunță că va solicita și un control la BCPI Negrești-Oaș.





Inspectorii în construcții au identificat mai multe nereguli

Un alt punct important îl reprezintă documentația aferentă construirii unei „anexe a exploatației agricole – tip A Frame S+P+M”.

În cazul certificatului de urbanism nr. 10 din 3 noiembrie 2025, Inspectoratul Județean în Construcții ar fi constatat că nu a fost solicitată dovada existenței unei exploatații agricole și nici avizul APIA/DSVSA. De asemenea, documentul ar fi fost emis în lipsa unui drept real asupra imobilului.

Probleme au fost constatate și în cazul autorizației de construire nr. 26 din 20 mai 2026. Potrivit răspunsului Prefecturii, autorizația ar fi fost emisă în lipsa unui drept real asupra imobilului și în baza unui certificat de urbanism care, la rândul său, nu ar fi respectat prevederile legale.

Inspectorii au mai constatat că imobilul nu beneficiază de acces legal la o cale publică și că lipsea dovada existenței unei exploatații agricole. Totodată, ar fi fost necesară o expertiză tehnică referitoare la lucrările executate fără autorizație.

Prefectura așteaptă forma definitivă a procesului-verbal de control al Inspectoratului în Construcții, după care va analiza măsurile legale care se impun. Printre acestea s-ar putea număra, în condițiile prevăzute de Legea nr. 50/1991, inclusiv sesizarea instanței de contencios administrativ în vederea anulării unei autorizații emise nelegal.

Cazul a ajuns și în atenția procurorilor. Sesizarea deputatului Mircea Govor și documentele anexate au fost transmise Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare pentru analizarea eventualei existențe a unor fapte de natură penală.

Transmiterea documentelor către Parchet nu echivalează însă cu stabilirea existenței unei infracțiuni sau a vinovăției vreunei persoane. Aceste aspecte urmează să fie stabilite exclusiv de organele judiciare competente. Verificările administrative continuă, iar mai multe dintre instituțiile implicate urmează să comunice măsurile și concluziile finale.