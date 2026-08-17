Anutn de mediu Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Satu Mare

Anunțuri 17.08.2026 18:15
Anutn de mediu Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Satu Mare
                       Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Satu Mare,
               cu sediul în Municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân, nr.10, jud. 
    Satu Mare, anunță publicul interesat asupra luării deciziei, actualizare/revizuire a etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:
      ”Lucrări de întărire în amonte pentru – Racordare la rețeaua electrică a locului de consum permanent – Centru de zi asistență și recuperare pentru persoane vârstnice, amplasat în loc. Tășnad, str. Cig. Nr. 148, județul Satu Mare  ”

Proiectul etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Direcției Județene de Mediu Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr.8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://djmsm.anpm.gov.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Direcției Județene de Mediu Satu Mare
Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
SMART SHOP INSTAL
Comunicat de presa Spital PNRR Finalizare Proiect
Comunicat Tarna
UVVG
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Muzeul SM
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda
Masini de vanzare second hand