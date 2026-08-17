Anutn de mediu Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Satu Mare Anunțuri •

Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Satu Mare,

cu sediul în Municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân, nr.10, jud.

Satu Mare, anunță publicul interesat asupra luării deciziei, actualizare/revizuire a etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:

”Lucrări de întărire în amonte pentru – Racordare la rețeaua electrică a locului de consum permanent – Centru de zi asistență și recuperare pentru persoane vârstnice, amplasat în loc. Tășnad, str. Cig. Nr. 148, județul Satu Mare ”



Proiectul etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Direcției Județene de Mediu Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr.8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://djmsm.anpm.gov.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Direcției Județene de Mediu Satu Mare

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