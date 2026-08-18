



La Naționalele U20, Adrian Pricop a condus CSM București, echipă în care a evoluat și fiica sa, Deona

Rezultate excelente pentru voleiul pe plajă românesc în ultimele săptămâni, cu o contribuție importantă a antrenorului sătmărean Adrian Pricop. Tehnicianul a fost implicat în două performanțe importante: medalia de aur cucerită de România la Campionatul Balcanic U22 de la Chișinău și argintul obținut la Campionatul Național U20 de perechea Deona Pricop – Ioana Murgoci.

Iar la Naționalele U20, echipa LPS Satu Mare a cucerit medaliile de bronz sub comanda antrenoarei Angelica Podină, fostă elevă a lui Adrian Pricop.

Voleiul pe plajă românesc traversează o perioadă foarte bună, iar rezultatele obținute în competițiile internaționale și naționale confirmă potențialul noii generații de sportive.

Un rol important în aceste performanțe îl are antrenorul sătmărean Adrian Pricop, care a coordonat de pe margine parcursul sportivelor în competițiile recente.

Argint național pentru Deona Pricop și Ioana Murgoci

Cea mai recentă performanță a venit la Campionatul Național U20 la volei pe plajă, competiție desfășurată în stațiunea 2 Mai.

Perechea formată din sătmăreanca Deona Pricop și Ioana Murgoci a reușit să ajungă până în finala competiției, cucerind în cele din urmă medaliile de argint.

Pentru Deona Pricop, performanța are o semnificație aparte, sportiva fiind originară din Satu Mare și pregătită chiar de tatăl său, antrenorul Adrian Pricop.

Cele două sportive au avut un parcurs solid pe durata competiției, demonstrând determinare, maturitate și capacitatea de a gestiona meciurile importante. Prezența în finala Campionatului Național U20 reprezintă o confirmare a progresului lor și a muncii depuse în pregătire.

Aur pentru România la Balcaniada U22

Performanța de la Naționalele U20 vine la doar o săptămână după un rezultat important obținut la nivel internațional.

La Campionatul Balcanic U22 de la Chișinău, România a cucerit medalia de aur, cu Adrian Pricop în stafful tehnic.

Ioana Miu și Ioana Hododi au câștigat, la Chișinău, titlul balcanic la sub 22 de ani. Miu și Hododi câștigaseră competiția și în 2024, în Macedonia!

Ioana Miu mai are în palmares un aur, în 2022, dar cu Alexia Brădățan, iar Ioana Hododi o medalie de bronz, în 2019, făcând pereche cu Iustina Corcoz. Lotul României de volei pe plajă este coordonat de antrenorul Adrian Pricop.

Succesul tricolorelor la competiția balcanică reprezintă o performanță importantă pentru voleiul pe plajă juvenil din România și confirmă valoarea generației actuale de sportive.

Pentru tehnicianul sătmărean, aurul balcanic și argintul național obținut la doar câteva zile distanță reprezintă o perioadă deosebit de fastă, rezultatele venind după o muncă susținută și o pregătire atentă a sportivelor.

Satu Mare, din nou pe podium

Rezultatele obținute în această perioadă au și o puternică legătură cu Satu Mare.

Pe lângă argintul obținut de Deona Pricop la U20 și echipa LPS Satu Mare formată din Cezara Cozma și Ema Leoveanu-Andrei a cucerit medaliile de bronz la Campionatul Național U20, confirmând încă o dată faptul că Sătmarul continuă să formeze sportive care pot performa la nivel național în voleiul pe plajă.

Pentru sportul sătmărean, aceste rezultate sunt un motiv de satisfacție și demonstrează că investiția în copii și juniori poate produce performanță.

Argintul național U20, aurul balcanic U22 și bronzul obținut de LPS Satu Mare conturează o perioadă excelentă pentru voleiul pe plajă juvenil românesc și, în același timp, scot în evidență contribuția antrenorului sătmărean Adrian Pricop.