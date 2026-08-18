

















































Ediția a XIII-a a Festivalului Internațional de Șah Satu Mare s-a încheiat după o săptămână de șah de înalt nivel, cu participare internațională și cu o prezență numeroasă la principalul turneu Open.

În perioada 10–16 august 2026, Satu Mare a fost din nou un important punct de întâlnire al iubitorilor sportului minții, cu ocazia celei de-a XIII-a ediții a Festivalului Internațional de Șah Satu Mare – FISSM 2026.

Festivalul a adus la mesele de joc șahiști din România și din străinătate, de la copii aflați la început de drum până la jucători consacrați și posesori de titluri internaționale.

Bruno Stachowiak câștigă Turneul Internațional de normă IM

Turneul A, competiție închisă organizată în vederea obținerii normei de Maestru Internațional, s-a desfășurat în perioada 10–16 august, în sistem Berger, pe parcursul a 9 runde.

Turneul a avut o medie ELO de 2235 și a reunit 10 jucători, printre aceștia aflându-se doi Mari Maeștri, un Maestru Internațional, Maeștri FIDE și Maeștri Candidați.

După nouă runde foarte disputate, clasamentul final a fost:

Bruno Stachowiak (Polonia) – 5,5 puncte FM Alexandru-Ovidiu Stanciu (România – LPS Satu Mare) – 5,5 puncte CM Matei-Teodor Dodoi (România) – 5 puncte CM Tudor-Gabriel Dănilă (România) – 5 puncte FM Sasha-Matei Crăciun (România) – 5 puncte IM Daniel Baratosi (România) – 4,5 puncte

O mențiune specială merită FM Alexandru-Ovidiu Stanciu, reprezentant al LPS Satu Mare, care a încheiat competiția la egalitate de puncte cu învingătorul, departajarea stabilind câștigătorul turneului.

Prezența marilor maeștri Vasile Sanduleac și Vladimir Okhotnik, precum și a Maestrului Internațional Daniel Baratosi, a contribuit la nivelul ridicat al competiției.

115 șahiști la Openul Internațional U2200

Turneul Open U2200, desfășurat în perioada 13–16 august, a reprezentat competiția cu cea mai numeroasă participare a festivalului. 115 șahiști au luat startul în cele 7 runde ale turneului.

Lupta pentru primele poziții a fost extrem de echilibrată. CM Iulian Sabarez s-a impus cu un rezultat excelent, acumulând 6,5 puncte din 7 posibile.

Primii șase clasați au fost:

CM Iulian Sabarez – 6,5 puncte Mihai Venețeanu – 6 puncte FM Oleg Maximov – 5,5 puncte Bogdan-Andrei Ivăncescu – 5,5 puncte Marian-Gabriel Mureșan – LPS Satu Mare – 5,5 puncte FM Ryszard Kasperek (Polonia) – 5,5 puncte

De remarcat prestația foarte bună a sătmăreanului Marian-Gabriel Mureșan, care a ocupat locul 5 în clasamentul general, la egalitate de puncte cu ocupanții locurilor 3, 4 și 6.

Premiile speciale ale Openului

Pe lângă premiile clasamentului general, organizatorii au recompensat performanțele realizate în mai multe categorii valorice.

ELO 1801–2000:

Raul-Cristian Codru Francisc Olah Sorin-Mihai Samu

ELO 1601–1800:

Marek Kulig (Polonia) Peter-Stefan Erdodi Ronaldo Balog

ELO 1451–1600:

Alexandru-Gabriel Chiș Alexandru Coman Dorian Piatek (Polonia)

ELO/CIV sub 1450:

Dorin-Gheorghe Sandea Gheorghe Ioniță Vlad-Vasile Ionescu

Premiile pe categorii de vârstă

O atenție deosebită a fost acordată copiilor și juniorilor, cei mai buni trei jucători din fiecare categorie fiind premiați.

U8:

Ronaldo Balog – 4 puncte Vasyl Dordiak (Ucraina) – 3 puncte Alexandru-Petru Răchișan – 2 puncte

U10:

Matei Liga – 4 puncte Viktor Szabo – 4 puncte Sofia-Ayana Vălean – 3,5 puncte

U12:

Alexandru-Daniel Pașca – 4,5 puncte Mara Grama – 3 puncte Karolina Mala (Polonia) – 3 puncte

U14:

Patrick-David Dunca – 5 puncte Marek Kulig (Polonia) – 4,5 puncte George Milașan – 4,5 puncte

La categoria Veterani S65, premiile au revenit jucătorilor:

IM Andras Meszaros (Ungaria) Ferenc Beres (Ungaria) Ferenc Pal (Ungaria)

Fondul total de premiere al Openului U2200 a fost de 24.000 de lei, organizatorii urmărind să recompenseze atât performanța din clasamentul general, cât și rezultatele obținute de juniori, veterani și jucătorii din diferitele categorii valorice.

Satu Mare, din nou pe harta șahului internațional

Ediția a XIII-a a Festivalului Internațional de Șah Satu Mare a confirmat tradiția pe care această competiție și-a construit-o de-a lungul anilor. Prezența jucătorilor străini, numărul mare de participanți la Open, nivelul Turneului de normă IM și participarea numeroasă a copiilor și juniorilor reprezintă argumente pentru continuarea și dezvoltarea festivalului.

Turneul IM a fost organizat de CSM Olimpia Satu Mare și Șah în Școală, iar Openul Internațional U2200 de CSM Olimpia Satu Mare, ACS Someș Șah Satu Mare și Șah în Școală.

Conducerea tehnică a competițiilor a fost asigurată de I.O. Muntean Ciprian-Sorin – director de turneu, alături de echipa de arbitri formată din I.A. Chirilă Radu-Cătălin – arbitru-șef, I.A. Muntean Ciprian-Sorin – arbitru adjunct, F.A. Pop Dănuț și N.A. Deliman Antoniu.

Organizatorii mulțumesc tuturor sportivilor, antrenorilor, părinților, arbitrilor, voluntarilor, partenerilor și susținătorilor care au contribuit la reușita celei de-a XIII-a ediții.

Festivalul Internațional de Șah Satu Mare merge mai departe, cu dorința ca edițiile viitoare să aducă la Satu Mare și mai mulți șahiști, competiții de nivel ridicat și cât mai mulți copii atrași către sportul minții.







