



Un teren cu o suprafață de 0,974 hectare, situat în comuna Săcășeni, județul Satu Mare, ar urma să fie împădurit în cadrul unui proiect pentru care a fost demarată procedura de evaluare a impactului asupra mediului.

Potrivit documentelor emise de Direcția Județeană de Mediu Satu Mare, beneficiarul proiectului este POIENIȚA SRL, societate cu sediul în Negrești-Oaș. Proiectul vizează „Împădurire teren oferit în compensare în fond forestier în suprafață de 0,974 ha”.

Suprafața propusă pentru împădurire se află în comuna Săcășeni, extravilan, fiind indicate în documentație numerele cadastrale 10856 Săcășeni, 101456 Săcășeni și 104265 Săcășeni.

În urma consultării Comisiei de Analiză Tehnică, întrunită în ședința din 13 august 2026, proiectul se află în etapa de încadrare a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Direcția Județeană de Mediu Satu Mare a transmis beneficiarului modelul anunțului public privind emiterea deciziei etapei de încadrare. Conform procedurii prevăzute de Legea nr. 292/2018, informarea publicului trebuie realizată prin publicarea anunțului în presa națională sau locală, pe pagina proprie de internet și prin afișarea acestuia la sediul Primăriei Săcășeni.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Direcției Județene de Mediu Satu Mare, strada Mircea cel Bătrân nr. 8/B.

Persoanele interesate pot transmite comentarii sau observații cu privire la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Direcției Județene de Mediu Satu Mare.