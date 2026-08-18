



Și în acest an, Curtea Vinului celei de-a 25-a ediții a Zilelor Culturale Partium, oferă posibilitatea de a rezerva mese, astfel cei care sosesc împreună cu prietenii sau familia se vor putea bucura de confort, de cele mai bune vinuri ale regiunii și de programele din Curtea Vinului.

Mesele disponibile pentru rezervare oferă locuri pentru 8 persoane, fiind alegerea perfectă pentru o seară petrecută la un pahar de vin, o întâlnire cu prietenii sau o ieșire în familie. Numărul meselor este limitat, așa că vă recomandăm să faceți rezervarea din timp. Un loc garantat la masă poate fi asigurat exclusiv în cazul meselor rezervate în prealabil.

Curtea Vinului este unul dintre cele mai îndrăgite locuri de întâlnire ale Zilelor Culturale Partium: sub copacii seculari din Grădina Romei se prezintă cramele din regiunea viticolă sătmăreană, în compania unei muzici de calitate și a companiei bune în atmosfera serilor de vară. Și la ediția aniversară a Zilelor Culturale Partium vor fi create toate condițiile pentru a petrece o seară plăcută împreună, la un pahar de vin.

În acest an, vizitatorii vor putea descoperi oferta cramelor locale și a celor din regiune, iar programele variate și concertele vor completa experiența.



Informații despre perioada rezervărilor, modalitatea de rezervare și alte detalii vor fi disponibile pe site-ul oficial al Curții Vinului Zilele Culturale Partium.



Rezervă aici: www.pmnborudvar.ro

Rezervă o masă pentru grupul tău de prieteni, umple paharele și să înceapă sărbătoarea celei de-a 25-a ediție a Zilelor Culturale Partium în Curtea Vinului!