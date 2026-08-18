



Un tânăr de 22 de ani, din municipiul Satu Mare, este cercetat de polițiști după ce a fost implicat într-un accident rutier produs în noaptea de 17 august, pe Bulevardul Cloșca.

În jurul orei 23:15, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare s-au sesizat din oficiu cu privire la producerea evenimentului rutier.

Din primele verificări, oamenii legii au stabilit că tânărul de 22 de ani, aflat la volanul unui autoturism, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu o bordură de beton.

Din fericire, accidentul nu s-a soldat cu victime, fiind înregistrate doar pagube materiale.

Polițiștii l-au testat pe șofer cu aparatul etilotest, care a indicat o concentrație de 1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, urmând să fie stabilite toate împrejurările în care s-a produs evenimentul.