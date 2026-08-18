



Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare caută un bărbat în vârstă de 85 de ani, care a plecat de la domiciliul său din municipiul Satu Mare și nu a mai revenit.

Potrivit IPJ Satu Mare, dispariția a fost sesizată în cursul zilei de 18 august. Guita Ioan Alexandru, în vârstă de 85 de ani, ar fi plecat de acasă în cursul nopții, în jurul orei 01:00, iar până în prezent nu a revenit la domiciliu.

Bărbatul are aproximativ 1,65 metri înălțime și 50 de kilograme, ochi căprui și păr cărunt.

La momentul plecării, acesta era îmbrăcat cu un maiou de culoare gri și papuci albaștri și purta un scutec pentru adulți.

Polițiștii fac apel la populație pentru găsirea bărbatului. Orice persoană care l-a văzut sau deține informații care ar putea conduce la localizarea acestuia este rugată să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.