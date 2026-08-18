Bărbat de 85 de ani, dispărut în Satu Mare. Poliția cere ajutorul populației

Locale 18.08.2026 15:33
Bărbat de 85 de ani, dispărut în Satu Mare. Poliția cere ajutorul populației


Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare caută un bărbat în vârstă de 85 de ani, care a plecat de la domiciliul său din municipiul Satu Mare și nu a mai revenit.

Potrivit IPJ Satu Mare, dispariția a fost sesizată în cursul zilei de 18 augustGuita Ioan Alexandru, în vârstă de 85 de ani, ar fi plecat de acasă în cursul nopții, în jurul orei 01:00, iar până în prezent nu a revenit la domiciliu.

Bărbatul are aproximativ 1,65 metri înălțime și 50 de kilograme, ochi căprui și păr cărunt.

La momentul plecării, acesta era îmbrăcat cu un maiou de culoare gri și papuci albaștri și purta un scutec pentru adulți.

Polițiștii fac apel la populație pentru găsirea bărbatului. Orice persoană care l-a văzut sau deține informații care ar putea conduce la localizarea acestuia este rugată să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
SMART SHOP INSTAL
Comunicat de presa Spital PNRR Finalizare Proiect
Comunicat Tarna
UVVG
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Muzeul SM
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda
Masini de vanzare second hand