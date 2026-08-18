



Județul Satu Mare l-a avut ca oaspete, în aceste zile, pe Kamil Niedbała, șeful Cabinetului Președintelui Tribunalului Constituțional al Republicii Polone, vizita fiind prezentată de managerul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, Robert Laszlo, drept o nouă oportunitate pentru consolidarea relațiilor româno-polone.

Prezența oficialului polonez a coincis cu vizita în județ a unor reprezentanți ai Administrației Prezidențiale a României. Robert Laszlo a precizat că a fost vorba despre două vizite distincte, care au creat însă un cadru favorabil dialogului instituțional și promovării județului Satu Mare.

Kamil Niedbała, politolog și funcționar public, este prezentat drept un bun cunoscător al României și un susținător al dezvoltării relațiilor dintre România și Polonia.

În timpul șederii în județ, oficialul polonez a participat și la Festivalul Folcloric de la Oțeloaia, unde a transmis un mesaj participanților la deschiderea oficială a celei de-a LXIX-a ediții. Evenimentul a reprezentat și o oportunitate de a-i prezenta tradițiile, cultura și specificul comunităților sătmărene.

Programul vizitei a inclus și Palatul Administrativ din Satu Mare. Din amfiteatrul clădirii, oaspetele a putut admira panorama municipiului, discuțiile vizând potențialul județului și posibilitățile de dezvoltare a unor noi legături între instituțiile și comunitățile din România și Polonia.

Managerul CJCPCT Satu Mare a adresat mulțumiri și lui George Negrea, referent cultural în cadrul instituției și fost referent cultural la Institutul Cultural Român din Varșovia, pentru contribuția la dezvoltarea relațiilor dintre Satu Mare și Polonia.

„Cred că relațiile durabile se construiesc înainte de toate prin oameni, încredere, dialog și prietenie. Fiecare astfel de întâlnire este o oportunitate de a face județul Satu Mare mai cunoscut, de a-i prezenta valorile și de a deschide noi punți de colaborare”, a transmis Robert Laszlo.

Acesta a subliniat că asemenea vizite contribuie la promovarea județului și pot crea, în timp, noi oportunități pentru comunitatea sătmăreană, mulțumindu-i lui Kamil Niedbała pentru vizită și pentru deschiderea manifestată față de România și județul Satu Mare.