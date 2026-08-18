Unirea Tășnad și-a aflat adversarele din seria a 8-a a Ligii a 3-a Sport •

Județul Satu Mare va avea și în sezonul 2026-2027 o singură reprezentantă în Liga 3. Unirea Tășnad se pregătește de un nou campionat în eșalonul terț, după ce în sezonul precedent a fost una dintre revelațiile Seriei a 8-a și a reușit să prindă, în premieră pentru actualul proiect al clubului, locurile de play-off.

Amintim că CSM Olimpia a rămas în Liga a 2-a iar Talna Orașu Nou, desi a câștigat barajul de promovare nu a găsit resurse financiare de a face pasul spre Liga a 3-a și a rămas la nivel de județ.

Federația Română de Fotbal a stabilit marți componența seriilor pentru noua ediție de campionat, iar Unirea Tășnad a fost repartizată din nou în Seria a 8-a, alături de Academica Recea, Transilvania Sport Academy, Sănătatea Cluj, SCM Zalău, Minaur Baia Mare, Crișul Sântandrei, Lotus Băile Felix, CSM Sighetu Marmației, CS Bihorul Beiuș, Viitorul Cluj și Unirea Dej.



O echipă care a surprins sezonul trecut

Unirea Tășnad vine după un sezon în care a depășit așteptările. Într-o serie puternică și echilibrată, formația sătmăreană a avut un parcurs constant, iar rezultatele obținute în sezonul regular i-au adus calificarea în play-off.

Performanța a fost cu atât mai importantă cu cât Tășnadul nu a pornit neapărat printre favoritele seriei. Echipa a compensat prin organizare, seriozitate și un grup care a crescut de la etapă la etapă.

Accederea în play-off a reprezentat, practic, confirmarea faptului că Unirea Tășnad poate deveni o prezență stabilă la nivelul Ligii 3.



Un nou sezon, cu o strategie diferită

Pentru ediția 2026-2027, însă, datele problemei sunt într-o oarecare măsură schimbate. Lotul Unirii a suferit modificări importante, iar conducerea și stafful tehnic aleg să pună accent tot mai mare pe jucătorii tineri.



Este un nou început pentru formația sătmăreană, iar obiectivul nu pare să fie neapărat repetarea cu orice preț a performanței din sezonul trecut, ci construirea unei echipe competitive și, mai ales, a unui nucleu care să poată reprezenta baza proiectului și în sezoanele următoare.

Tinerii vor avea astfel șansa de a se afirma într-un campionat în care experiența adversarilor poate conta enorm. Pentru Unirea Tășnad, sezonul poate deveni și o perioadă de tranziție, dar una în care rezultatele vor rămâne importante.



O serie a 8- a, din nou dificilă

Unirea Tășnad va avea parte de o Seria a 8-a cu adversari redutabili. SCM Zalău, Minaur Baia Mare, Sănătatea Cluj sau Unirea Dej sunt nume cunoscute la nivelul fotbalului din nord-vestul țării, în timp ce echipe precum Lotus Băile Felix, Crișul Sântandrei ori CSM Sighetu Marmației pot produce, la rândul lor, surprize.

În plus, formatul competițional păstrează sistemul cu sezon regular și play-off/play-out. Primele patru clasate după cele 22 de etape vor merge în play-off, în timp ce formațiile clasate pe locurile 5-12 vor continua în play-out.

Pentru Tășnad, primul obiectiv va fi, așadar, o clasare cât mai bună în sezonul regular. O eventuală calificare din nou în play-off ar confirma că performanța de anul trecut nu a fost întâmplătoare.



Startul se apropie

Cele 96 de echipe înscrise în noua ediție a Ligii 3 vor fi împărțite în opt serii de câte 12 formații. FRF va stabili joi, 20 august, programul competiției, în urma tragerii la sorți care va avea loc de la ora 15:00, la Casa Fotbalului.

Pentru Unirea Tășnad începe astfel o nouă provocare. După un sezon în care a fost revelația Seriei a 8-a, echipa sătmăreană pornește la drum cu un lot schimbat și cu o strategie orientată spre tineri.

Rămâne de văzut dacă noua generație a Unirii va reuși să ducă mai departe nivelul arătat de echipa sezonului trecut. Cert este că, pentru al doilea an consecutiv, Tășnadul este singurul punct de referință al fotbalului sătmărean în Liga 3, iar parcursul său va fi urmărit cu interes în întreg județul.





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