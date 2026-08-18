



O zi în care poveștile cu zâne s-au împletit cu drumeția, tradițiile și meșteșugurile de odinioară a încheiat proiectul „Creatori de Amintiri 2026”. În cadrul celui de-al treilea episod, intitulat „În Cămara Zânelor”, copiii au descoperit la Cămârzana o parte din patrimoniul viu al Țării Oașului.

Primul popas al participanților a fost la teiul secular, loc în jurul căruia s-au păstrat povești despre zânele Oașului și căpcăunii de care acestea s-ar fi ascuns. Ghid le-a fost Mihaela, cea care le-a prezentat copiilor legendele și simbolurile locului.

Drumeția a continuat spre Fântâna Roșie, un alt loc încărcat de legende locale, iar participanții au parcurs apoi circuitul Cămârzana – Cămara Zânelor.

Copiii și-au lăsat amprenta pe viitoarea Via Oaș

Una dintre activitățile speciale ale zilei a fost realizarea unor marcaje pe traseul viitoarei Via Oaș. Copiii au contribuit astfel, în mod simbolic, la conturarea unui drum menit să pună în valoare frumusețea, patrimoniul și poveștile Țării Oașului.

Experiența a continuat cu o vizită în casa Nanei Titie, o femeie de peste 80 de ani care locuiește în continuare într-o gospodărie în care se păstrează elemente și obiceiuri ale vieții tradiționale. Pentru copii, vizita a fost o ocazie de a vedea că lumea despre care află din povești și din istorie nu a dispărut în totalitate, ci continuă să existe prin oamenii care îi păstrează rosturile.

Lut, icoane și simboluri oșenești la Chilia Zânelor

Ajunși la Chilia Zânelor, participanții au trecut de la povești la activități practice. Copiii au frământat cu picioarele lutul amestecat cu apă și bălegar de cal și au participat la lipirea târnațului casei, descoperind o tehnică tradițională folosită odinioară în gospodăriile din zonă.

Printre cei implicați s-a numărat și Remus, în vârstă de doar 4 ani, cel mai mic participant, care a luat parte alături de ceilalți copii la activitățile pregătite.

Cei mici au pictat apoi cuptorul cu simboluri oșenești și au făcut primii pași în restaurarea unor icoane vechi. Activitățile au urmărit să le arate copiilor că arta populară este legată nu doar de frumusețe, ci și de muncă, răbdare și transmiterea tradițiilor de la o generație la alta.

După muncă, participanții au avut parte și de o masă inspirată din simplitatea vieții de odinioară: lebeniță, slănină, roșii și ceapă.

„Când avem grijă de casa noastră, avem timp să avem grijă și de casa sufletului nostru”, a fost unul dintre mesajele transmise copiilor de Mihaela în timpul experienței de la Chilia Zânelor.

Trei drumeții și zeci de copii implicați

Ediția din acest an a proiectului „Creatori de Amintiri” a cuprins trei drumeții prin care zeci de copii au avut posibilitatea să descopere natura, tradițiile și comunitățile locale într-un mod direct și interactiv.

Organizatorii și-au propus ca participanții să nu fie doar spectatori ai patrimoniului, ci să îl atingă, să îl înțeleagă și să contribuie la păstrarea lui, de la marcarea unui traseu și lipirea unei case tradiționale până la pictarea simbolurilor și descoperirea poveștilor Oașului.

Proiectul „CREATORI DE AMINTIRI 2026” este finanțat de Pepco România, în cadrul programului de granturi Pepcolandia 2026, gestionat la nivel național de Asociația pastel, și urmărește să ofere copiilor, inclusiv celor proveniți din medii vulnerabile, acces la experiențe educative, recreative și de dezvoltare personală în natură.

La finalul celor trei drumeții, copiii au rămas nu doar cu fotografii și amintiri, ci și cu experiența directă a unei lumi tradiționale care continuă să trăiască în satele, oamenii și poveștile Țării Oașului.