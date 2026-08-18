O nouă etapă importantă se pregătește în învățământul sătmărean. Funcțiile de director și director adjunct din 99 de unități de învățământ din județul Satu Mare sunt scoase la concurs, procedura urmând să se desfășoare în perioada septembrie–decembrie 2026.

Posturile vacante se regăsesc atât în municipiul Satu Mare, cât și în școli din Carei, Negrești-Oaș, Tășnad, Ardud și numeroase comune ale județului. Sunt vizate instituții din toate ciclurile de învățământ, de la grădinițe și școli primare sau gimnaziale până la licee, unități tehnologice, vocaționale și postliceale.

Concursul este organizat de Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, în baza metodologiei aprobate prin Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 4155/2026.

Pentru a intra în cursa pentru o funcție de conducere, candidații trebuie să îndeplinească o serie de condiții. Printre acestea se numără absolvirea studiilor superioare cu diplomă de licență, calitatea de cadru didactic titular în învățământul preuniversitar și o vechime de cel puțin cinci ani.

De asemenea, viitorii candidați trebuie să fi obținut calificativul „Foarte bine” în ultimii doi ani școlari încheiați în care au lucrat efectiv la catedră, să îndeplinească cerințele privind situația disciplinară și să fie apți medical pentru exercitarea unei funcții de conducere.

Metodologia prevede, totodată, că persoanele care candidează nu trebuie să fi avut calitatea de „lucrător al Securității” sau „colaborator al Securității”.

Calendarul înscrierilor și al probelor este stabilit prin Ordinul MEC nr. 4622/2026, publicat în Monitorul Oficial în 11 august. Concursurile fac parte din sesiunea august–decembrie 2026.