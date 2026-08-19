



În cea de-a doua zi a ediției aniversare a Zilelor Culturale Partium, mai multe locații culturale din Satu Mare s-au umplut de viață viață. Programul de marți i-a purtat pe spectatori de la artele plastice, educație muzeală și dans popular, până la experiența cinematografică în aer liber, demonstrând încă o dată că Zilele Culturale Partium nu înseamnă doar concerte, ci și o întâlnire dintre numeroasele forme ale culturii.

După-amiaza a început la Muzeul Județean Satu Mare, unde a fost vernisată o expoziție retrospectivă cu lucrările lui Budaházi Tibor, artist plastic și grafician originar din Satu Mare, laureat al premiului Prima Primissima din județul Zala. Artistul le-a prezentat celor prezenți, într-un cadru informal, universul său artistic. În același timp, spațiul din fața muzeului a devenit locul de întâlnire al familiilor și al celor dornici să creeze: în cadrul atelierului de educație muzeală intitulat „Totul pentru ochi, totul pentru mâini!”, coordonat de Márk-Nagy Ágota, cei mici și cei mari au putut participa împreună la activități creative.

Seria programelor dedicate artelor plastice a continuat la Casa Meșteșugarilor, unde a fost vernisată o expoziție selectată din lucrările de diplomă ale Departamentului de Arte Plastice al Universității Creștine Partium. Selecția a reunit numeroase forme artistice, de la grafică și fotografie la animație și și tehnici de imprimare artistică, oferind o perspectivă atât asupra modului de gândire al tinerilor artiști, cât și asupra diversității formării artistice din cadrul universității.

Un motiv deosebit de bucurie este faptul că expoziția include și lucrările unor artiști originari din Satu Mare, precum Takács Ádám, regizor de animație, designer de personaje și ilustrator și lucrările lui Gáspár Szilárd, artist sculptor și performer.

Expoziția poate fi vizitată pe întreaga durată a Zilelor Culturale Partium, în timpul programului de funcționare al Casei Meșteșugarilor.

Seara a continuat la Teatrul de Nord Satu Mare cu o aniversare specială. În cadrul Serilor Teatrale Partium, Ansamblul de Dans Popular Szamoshát și-a sărbătorit cea de-a 10-a aniversare. În spectacolul aniversar, alături de Ansamblul Szamoshát au urcat pe scenă și ansamblurile de copii coordonate de aceștia (Apró Szamoshát și Kis Szamoshát), iar ca invitați speciali li s-au alăturat membrii Ansamblului de Dans Popular Bokréta din Orașu Nou. Aproape 80 de dansatori au evocat bogatele tradiții ale dansului popular și cele mai frumoase momente din cei zece ani de activitate ai ansamblului, iar muzica fiind asigurată de formația Tokos.

Ziua de marți nu s-a încheiat însă odată cu lăsarea cortinei. De la ora 21:30, laGroapa de Evenimente din Centrul Nou, a început seria din acest an a Experiențelor Cinematografice Partium. La prima proiecție în aer liber, publicul a putut viziona comedia romantică din 2026, M-am îndrăgostit de tine, în regia lui Tiszeker Dániel. Povestea prezintă lumea anilor ’90, în care iubirea, umorul și pierderea memoriei au creat o atmosferă lejeră de cinema de vară în cea de-a doua seară a festivalului. Partenerul Experiențelor Cinematografice Partium este Lebăda.

A doua zi a oferit, astfel, publicului ocazia de a descoperi mai îndeaproape arta contemporană, de a sărbători împreună cu o comunitate locală de dansatori și, apoi, de a încheia seara sub cerul liber, cu un film realizat în Ungaria. Prin această diversitate, festivalul aniversar continuă să construiască o ofertă culturală bogată, în care tradiția și arta contemporană, valorile locale și creațiile cunoscute la nivel național își găsesc locul una lângă cealaltă.

Ziua de miercuri pregătește teatru de păpuși, expoziție, lansare de carte, teatru și o nouă experiență cinematografică



Miercuri, ediția aniversară a Zilelor Culturale Partium continuă în mai multe locații. Cei mici sunt așteptați de la ora 17:00, la Turnul Pompierilor, la un atelier de pictură inspirat din arta populară maghiară, organizat de Lebăda, unde vor putea participa la activități creative și de artizanat. Apoi, de la ora 18:00, tot la Turnul Pompierilor, la scena Mamut Invest, familiile sunt invitate la spectacolul „Rigócsőr királyfi”, prezentat de Teatrul de Păpuși Kacagó.

La Teatrul de Nord Satu Mare, iubitorii de literatură sunt așteptați de la ora 15:30 la lansarea volumului Tüzek és hamvak (Focuri și cenușă), semnat de Kovács Levente, iar seara, în cadrul Serilor Teatrale Partium, Teatrul Maghiar de Stat Cluj va prezenta spectacolul „Janovics”, în regia lui Vidnyánszky Attila Jr. Ziua de miercuri se încheie, de la ora 21:30, cu o nouă proiecție în aer liber la Groapa de Evenimente din Centrul Nou, seria Experiențelor Cinematografice Partium va prezenta drama Egykutya (Tot un drac), în regia lui Deák Kristóf.

Merită să vă rezervați din timp o masă proprie în Curtea Vinului



Pe durata celei de-a 25-a ediții a Zilelor Culturale Partium, vizitatorii sunt așteptați și în acest an la Curtea Vinului Partium, unde organizatorii pun la dispoziție mese care pot fi rezervate în avans. O masă oferă locuri pentru opt persoane, fiind o opțiune confortabilă pentru grupurile de prieteni și familiile care vor să petreacă împreună o seară plăcută.

Organizatorii atrag atenția că locuri sigure la mese sunt garantate exclusiv în cazul meselor rezervate în prealabil, al căror numărul este limitat.



Mesele pot fi rezervate pe pagina Curții Vinului Partium:

https://www.pmnborudvar.ro/ro/event-list