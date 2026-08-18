Orchestra simfonică a muzicienilor maghiari de pretutindeni

„Concertul festiv” la care ne invită Filarmonica de Stat Dinu Lipatti din Satu Mare în această săptămână este dedicată marii sărbători a comunității maghiare, mai ales că aceasta se află la o ediție jubiliară, a XXV-a. Vom avea plăcerea de a-i reaudia pe pianistul Mihály Berecz a cărui biografie o găsiți în numărul nostru din 5 noiembrie 2024 și violonista

Programul evenimentului este deosebit de ispititor: Compozițiile „Preludiile” și „Dansul morților” aparținând celebrului FranzLiszt din prima parte și lucrările „Imagini ungare” și „Concertul pentru pian nr 3” în mi major compuse de nu mai puțin cunoscutul Béla Bartók sunt meniul perfect pentru o seară autentic maghiară.

Deoarece despre cei trei eroi marcanți ai serii de joi, 20 august (ora 20,00), am mai scris în coloanele acestui ziar, pentru scevența de îmbunătățire și împrospătare a cunoștințelor noastre muzicale am ales să vă vorbesc despre una din lucrările importante ale compozitorului Franz Liszt cu toate că nu este frecvent trecută pe afișele instituțiilor de cultură: Totentanz (Dansul morții)

Totentanz (sursă wikipedia)

Este numele unei lucrări pentru pian solo și orchestră de Franz Liszt, remarcabilă pentru că este bazată pe melodia gregoriană „Dies irae” (Ziua judecății), precum și pentru inovațiile stilistice. A fost planificată pentru prima dată în 1838, finalizată și publicată în 1849 și revizuită în 1853 și 1859.





Unele dintre titlurile pieselor lui Liszt, precum „Totentanz”, „Funérailles”, „La lugubre gondola” și „Pensée des morts”, arată fascinația compozitorului pentru moarte. La tânărul Liszt putem observa deja manifestări ale obsesiei sale pentru moarte, pentru religie, pentru rai și iad. Potrivit lui Alan Walker, Liszt a frecventat „spitalele, cazinourile de jocuri de noroc și azilurile” pariziene la începutul anilor 1830 și chiar a coborât în ​​temnițele închisorilor pentru a-i vedea pe cei condamnați la moarte.

În epoca romantică, datorită fascinației pentru tot ceea ce era medieval, aspectul fantastic sau grotesc macabru al ironiei a înlocuit adesea intenția morală originală. Un exemplu muzical al unei astfel de ironii poate fi găsit în ultima mișcare a „Simfoniei fantastice” de Hector Berlioz, care citează melodia medievală (gregoriană) „Dies Irae” într-o manieră șocant de modernistă. În 1830, Liszt a participat la prima reprezentație a simfoniei și a fost impresionat de originalitatea sa puternică. „Dansul morții” s-a născut ca un set de variațiuni pentru pian și orchestră.





O altă sursă de inspirație pentru tânărul Liszt a fost faimoasa frescă „Triumful Morții” de Francesco Traini (pe vremea lui Liszt atribuită lui Andrea Orcagna și astăzi și lui Buonamico Buffalmacco) din Campo Santo (Pisa). Liszt fugise în Italia cu amanta sa, contesa d'Agoult, iar în 1838 a vizitat Pisa. Doar zece ani mai târziu, primele schițe ale lui Liszt s-au materializat într-o versiune completă a lucrării sale „Totentanz”. Au urmat revizuiri în 1853 și 1859, iar forma sa finală a fost interpretată pentru prima dată la Haga pe 15 aprilie 1865 de către elevul lui Liszt, Hans von Bülow, căruia îi este dedicată lucrarea.

Întrucât se bazează pe material gregorian, lucrarea conține pasaje cu sonorități medievale, cu contrapunct canonic, dar de departe cel mai inovator aspect al partiturii este natura șocant de modernistă, asemănătoare percuției, a părții de pian. Deschiderea se apropie surprinzător de mult de introducerea din Sonata pentru două piane și percuție de Bartók, o lucrare compusă aproape o sută de ani mai târziu. Acest lucru s-ar putea să nu fie o coincidență, deoarece Bartók a interpretat frecvent „Totentanz”. Alte caracteristici moderniste sunt secțiunile asemănătoare toccatei, în care notele repetate ale pianistului bat cu o intensitate diabolică și efectele sonore speciale în orchestră - de exemplu, col legno din coarde sună ca niște oase care tremură sau zăngănesc. Richard Pohl (un biograf al timpului) notează: „Fiecare variațiune dezvăluie un personaj nou, de la omul serios la tânărul volubil, de la cel disprețuitor și îndoielnic la călugărul pios, de la soldatul îndrăzneț la fata tandră și copilul jucăuș.”

Ca la majoritatea pieselor de Liszt, există o serie de versiuni. Pe lângă prima versiune a lucrării, o a doua versiune „De Profundis” a fost pregătită din surse manuscrise ale lui Liszt de către Ferruccio Busoni (1919). Versiunea standard este versiunea finală și a treia a piesei (1859). Liszt a scris și versiuni pentru două piane (S.652) și pian solo (S.525).

Editată de Emil von Sauer, ediția originală pentru două piane a încorporat însă doar partea solo a interpretării lui Liszt pentru pian și orchestră, cu o transcriere a acompaniamentului orchestral la al doilea pian. Dr. Andrey Kasparov a reimaginat ulterior această adaptare ca o lucrare pentru duo de piane. Aceasta demonstrează cu mare efect amploarea piesei „Dansul morții”, atunci când este distribuită uniform între doi interpreți.

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