Gata cu polițistul și radarul pe Waze! Dacă autoritățile spun că emoji-ul cu echipajul de Poliție nu mai e tocmai binevenit, șoferul sătmărean, descurcăreț din fire, nu putea rămâne fără soluții.

MAI ne transmite, practic, că cea mai simplă metodă de a nu da nas în nas cu o amendă este să respectăm regulile de circulație. Corect. Impecabil. Numai că șoferii au deja o altă preocupare: cum îi mai avertizăm pe ceilalți colegi de trafic că, puțin mai în față, s-ar putea să fie un echipaj?

Ascuns în păpușoi… Soluția oficială: ceață și vreme rea.

Perfect! Doar că, dacă mergem pe această logică, imaginația șoferilor sătmăreni poate face minuni.

Putem inventa un sistem complet sătmărean: „atenție, pe traseu e un nor de ceață foarte localizat, lung de aproximativ 50 de metri și cu vizibilitate perfectă în rest!”

Bineînțeles, toate acestea sunt doar glume. Varianta oficială rămâne simplă: respectăm viteza, regulile și nu avem probleme cu Poliția.

Dar până când șoferii se obișnuiesc cu noua „eră Waze”, avem o întrebare pentru cei care folosesc aplicația:

Dacă nu mai putem folosi polițistul sau radarul, ce semn ați folosi voi pentru a-i avertiza, în mod creativ, pe ceilalți șoferi că urmează un echipaj de Poliție?

Ceață? Vreme rea? Vacă sau căprioară pe carosabil? O altă idee?

Așteptăm propunerile șoferilor sătmăreni. Cine știe, poate inventăm împreună noul limbaj secret al Waze-ului!



