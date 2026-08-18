Adio, poliție pe Waze! Șoferii sătmăreni, chemați să inventeze noi „coduri” de avertizare

Bursa zvonurilor 18.08.2026 21:06
Adio, poliție pe Waze! Șoferii sătmăreni, chemați să inventeze noi „coduri” de avertizare
Gata cu polițistul și radarul pe Waze! Dacă autoritățile spun că emoji-ul cu echipajul de Poliție nu mai e tocmai binevenit, șoferul sătmărean, descurcăreț din fire, nu putea rămâne fără soluții.
MAI ne transmite, practic, că cea mai simplă metodă de a nu da nas în nas cu o amendă este să respectăm regulile de circulație. Corect. Impecabil. Numai că șoferii au deja o altă preocupare: cum îi mai avertizăm pe ceilalți colegi de trafic că, puțin mai în față, s-ar putea să fie un echipaj?
Ascuns în păpușoi… Soluția oficială: ceață și vreme rea.
Perfect! Doar că, dacă mergem pe această logică, imaginația șoferilor sătmăreni poate face minuni.
Putem inventa un sistem complet sătmărean: „atenție, pe traseu e un nor de ceață foarte localizat, lung de aproximativ 50 de metri și cu vizibilitate perfectă în rest!”
Bineînțeles, toate acestea sunt doar glume. Varianta oficială rămâne simplă: respectăm viteza, regulile și nu avem probleme cu Poliția.
Dar până când șoferii se obișnuiesc cu noua „eră Waze”, avem o întrebare pentru cei care folosesc aplicația:
 Dacă nu mai putem folosi polițistul sau radarul, ce semn ați folosi voi pentru a-i avertiza, în mod creativ, pe ceilalți șoferi că urmează un echipaj de Poliție?
Ceață? Vreme rea? Vacă sau căprioară pe carosabil? O altă idee?
Așteptăm propunerile șoferilor sătmăreni. Cine știe, poate inventăm împreună noul limbaj secret al Waze-ului!

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