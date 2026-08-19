



Ansamblul Folcloric „Szamoshát” a marcat un moment important în activitatea sa, sărbătorind 10 ani de la înființareprintr-un spectacol aniversar găzduit de Teatrul de Nord Satu Mare. Evenimentul s-a bucurat de un interes deosebit din partea publicului, sala fiind arhiplină.

Spectacolul aniversar a adunat membri ai comunității, iubitori ai folclorului și susținători ai tradițiilor locale, într-o atmosferă de sărbătoare. Cei zece ani de existență ai ansamblului reprezintă un deceniu dedicat păstrării, valorificării și transmiterii patrimoniului cultural tradițional către noile generații.

De-a lungul anilor, Ansamblul Folcloric „Szamoshát” și-a consolidat prezența în viața culturală a județului Satu Mare, contribuind prin spectacole și activități specifice la promovarea dansurilor, portului și obiceiurilor tradiționale.

Momentul aniversar a fost completat de mesajele reprezentanților administrației și ai instituțiilor culturale. Pataki Csaba, președintele Consiliului Județean Satu Mare, și Robert Laszlo, managerul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, au susținut alocuțiuni în cadrul evenimentului.

Cei doi i-au felicitat pe membrii ansamblului, dar și pe toți cei care, în cei zece ani de activitate, au contribuit la dezvoltarea și continuitatea acestuia, precum și la afirmarea sa în peisajul cultural sătmărean.

Aniversarea a reprezentat nu doar un moment de bilanț, ci și o reafirmare a misiunii Ansamblului Folcloric „Szamoshát”: aceea de a păstra vii tradițiile comunității și de a le transmite mai departe generațiilor viitoare.