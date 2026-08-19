



Biblioteca Județeană Satu Mare continuă seria întâlnirilor din cadrul cursului conversațional de limba română „Csevegő”, un program dedicat copiilor care doresc să își îmbunătățească vocabularul și să capete mai multă încredere în exprimarea în limba română.

În cadrul întâlnirii din această săptămână, participanții au învățat formele pronumelui posesiv, iar apoi și-au exersat cunoștințele prin diferite activități practice și conversaționale.

Lectura a avut, de asemenea, un rol important. Copiii au descoperit cuvinte și expresii noi pornind de la cartea „Tom, ecologist”, de Geneviève Rousseau și Estelle Meens. În acest fel, studiul limbii române este îmbinat cu lectura și cu teme accesibile și atractive pentru cei mici.

Reprezentanții Bibliotecii Județene subliniază că întâlnirile „Csevegő” nu urmăresc doar acumularea unor cunoștințe de vocabular și gramatică. Programul îi încurajează pe copii să aibă curajul de a vorbi în limba română, să interacționeze și să se sprijine reciproc, fiecare progres fiind valorificat și încurajat.

Cursurile continuă și săptămâna viitoare, copiii fiind așteptați marți, la Biblioteca Județeană Satu Mare, începând cu orele 10:00 și 14:00.