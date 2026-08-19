



Un accident rutier soldat cu rănirea unei adolescente s-a produs marți, 18 august, în jurul orei 16:52, pe DN 19, între localitățile Botiz și Ciuperceni. În eveniment au fost implicate două autoturisme, unul dintre acestea ajungând răsturnat în șanț.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, un tânăr de 18 ani, cetățean austriac, aflat la volanul unui autoturism, nu s-ar fi asigurat corespunzător în momentul în care a efectuat un viraj la stânga.

În acel moment, autoturismul a intrat în coliziune cu o altă mașină, aflată în depășire și condusă de o femeie de 36 de ani, din Turț.

În urma impactului, autoturismul condus de femeie a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat în șanț.

Accidentul s-a soldat cu rănirea unei minore de 16 ani, pasageră în autoturismul femeii. Adolescenta a fost transportată la spital pentru investigații și acordarea îngrijirilor medicale.

Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative.

Polițiștii rutieri continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs accidentul.