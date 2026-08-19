Tabără națională pentru copiii comunității ucrainene, organizată la Micula

Locale 19.08.2026 14:43
Tabără națională pentru copiii comunității ucrainene, organizată la Micula

Jocuri, activități creative și multe surprize

Comunitatea ucraineană din județul Satu Mare a oferit copiilor câteva zile pline de activități, jocuri și voie bună, în cadrul Taberei Naționale organizate la Micula de Uniunea Ucrainenilor din România, filiala Satu Mare – organizația Micula.

Programul taberei a fost conceput în jurul copiilor și al petrecerii timpului împreună, într-un cadru relaxat și prietenos. În prima zi, 29 de copii au participat la activități și jocuri creative, având parte și de o vizită specială din partea deputatului Nicolae-Miroslav Petrețchi, reprezentantul Uniunii Ucrainenilor din România în Parlament.

Activitățile au continuat în cea de-a doua zi, când 38 de copii s-au bucurat de jocurile pregătite de organizatori. După activități, cei mici au avut parte și de o surpriză dulce: clătitele pregătite pentru participanți s-au bucurat de un real succes.

Ultima zi a adunat 39 de copii, care au încheiat tabăra într-o atmosferă de sărbătoare, cu zâmbete, creativitate și numeroase momente petrecute împreună.

Organizatorii au subliniat că experiența a însemnat mai mult decât o serie de activități recreative, tabăra oferindu-le copiilor ocazia de a socializa, de a lega prietenii și de a participa împreună la activități menite să stimuleze creativitatea și spiritul de echipă.

La finalul etapei naționale desfășurate la Micula, reprezentanții Uniunii Ucrainenilor din România le-au mulțumit copiilor și tuturor celor implicați pentru participare și pentru atmosfera creată pe parcursul taberei.

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