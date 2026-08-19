



Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, în data de 18 august, mai multe acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice, dar și pentru prevenirea incidentelor și creșterea siguranței pe drumurile din județ.

În cadrul activităților desfășurate pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, oamenii legii au aplicat peste 50 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a acestora depășind 15.000 de lei.

Controalele au continuat și în trafic. Polițiștii sătmăreni au desfășurat acțiuni de supraveghere, fluidizare și control al circulației, urmărind atât respectarea legislației rutiere, cât și prevenirea faptelor antisociale.

În urma acestor activități, au fost aplicate peste 170 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 40.000 de lei.

Astfel, într-o singură zi, acțiunile polițiștilor sătmăreni s-au concretizat în peste 220 de sancțiuni contravenționale, cu o valoare cumulată care depășește 55.000 de lei.

Acțiunile de control și prevenire ale Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare vor continua pe raza întregului județ, în vederea menținerii ordinii publice și a reducerii riscurilor din trafic.