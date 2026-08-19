



Uniunea Ucrainenilor din România (UUR) transmite un mesaj ferm privind reprezentarea și protejarea intereselor comunității ucrainene din țară, subliniind că sistemul românesc de respectare și promovare a drepturilor minorităților naționale reprezintă un model de bune practici la nivel european.

Într-un comunicat, reprezentanții UUR arată că acest sistem se bazează pe colaborarea dintre administrația centrală și locală, instituțiile statului, organizațiile minorităților naționale și reprezentanții acestora în Parlament.

Potrivit Uniunii, mecanismele existente în România oferă suficiente instrumente și resurse pentru păstrarea identității, limbii și tradițiilor comunităților minoritare. În acest context, principalul obiectiv al UUR rămâne menținerea acestor garanții și valorificarea oportunităților existente pentru dezvoltarea comunităților ucrainene locale.

Comunicatul conține însă și critici dure la adresa unor persoane despre care UUR susține că încearcă să vorbească în numele comunității fără a avea legitimitatea necesară.

„Nu este loc pentru falși profeți în tot acest sistem. Nu este loc pentru «avocați» mistici și populiști”, se arată în mesajul Uniunii.

UUR susține că, de-a lungul anilor, au existat persoane care ar fi încercat să slăbească unitatea comunității, să inventeze conflicte și „crize existențiale” sau să împiedice anumite proiecte. Printre exemplele invocate se numără opoziția față de inițiative privind extinderea accesului la studiul limbii ucrainene, criticarea proiectelor de dezvoltare și încercările de constituire a unor structuri paralele de reprezentare.

În comunicat, acești contestatari sunt caracterizați drept „falși profeți” și „pompieri de serviciu”, UUR acuzându-i că ar iniția demersuri în numele comunității fără a avea un drept legitim de reprezentare și că, prin asemenea acțiuni, ar putea afecta relația comunității ucrainene cu instituțiile statului.

Uniunea afirmă, în același timp, că UUR este singura structură reprezentativă a comunității ucrainene din România, atât la nivel local și național, cât și în relațiile internaționale. Organizația indică drept rezultate ale activității sale finanțările obținute din bugetul de stat și din fonduri europene, proiectele destinate comunităților locale și măsurile pentru protejarea identității ucrainene.

Mesajul se încheie cu un apel la unitate și la păstrarea reprezentării instituționale a comunității.

„Comunitatea ucraineană nu are nevoie de «falși profeți» și de «pompieri de serviciu», care slujesc mărunte interese obscure”, transmite UUR, susținând că soluțiile pentru problemele comunității trebuie construite prin mecanismele legale și instituționale existente în România.