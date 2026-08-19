Mii de oameni la Zilele Orașului Ardud. Simina Pop: „În spatele unui eveniment reușit sunt multe zile de muncă”

Locale 19.08.2026 16:16
Mii de oameni la Zilele Orașului Ardud. Simina Pop: „În spatele unui eveniment reușit sunt multe zile de muncă”


Zilele Orașului Ardud 2026 s-au încheiat cu succes, după un eveniment care a adunat mii de participanți și a oferit comunității un program divers, pregătit în urma unei perioade intense de organizare.

La finalul manifestărilor, directorul Casei de Cultură „Dr. Augustin Mircea” Ardud, Simina Pop a vorbit despre munca mai puțin vizibilă din spatele unui eveniment de asemenea amploare și despre satisfacția de a vedea rezultatele efortului depus de întreaga echipă.

În spatele unui eveniment reușit sunt multe zile de muncă, decizii, responsabilitate și o echipă care crede în ceea ce face”, a transmis directorul instituției.

Ediția din acest an a Zilelor Orașului Ardud a atras mii de oameni, atmosfera și participarea numeroasă reprezentând, pentru organizatori, cea mai importantă confirmare a muncii depuse.

Directorul Casei de Cultură a subliniat că organizarea unui eveniment public nu înseamnă doar ceea ce spectatorii văd pe scenă, ci presupune o întreagă perioadă de pregătire, coordonare și asumare a numeroaselor responsabilități.

Zilele Orașului Ardud 2026 se încheie cu satisfacția profesională a unui proiect ambițios dus la bun sfârșit și cu bucuria de a vedea că munca noastră a ajuns la oameni și a creat emoție. Și pentru un organizator de evenimente publice, acesta este poate cel mai important rezultat”, a mai transmis acesta.

Participarea numeroasă a publicului a transformat sărbătoarea orașului într-unul dintre cele mai importante evenimente ale acestei veri la Ardud. Pentru echipa Casei de Cultură „Dr. Augustin Mircea”, finalul ediției din 2026 vine astfel cu satisfacția unui proiect care a reușit să aducă împreună mii de oameni și să ofere comunității două zile de sărbătoare.

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
SMART SHOP INSTAL
Comunicat de presa Spital PNRR Finalizare Proiect
Comunicat Tarna
UVVG
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Muzeul SM
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda
Masini de vanzare second hand