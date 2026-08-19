



Zilele Orașului Ardud 2026 s-au încheiat cu succes, după un eveniment care a adunat mii de participanți și a oferit comunității un program divers, pregătit în urma unei perioade intense de organizare.

La finalul manifestărilor, directorul Casei de Cultură „Dr. Augustin Mircea” Ardud, Simina Pop a vorbit despre munca mai puțin vizibilă din spatele unui eveniment de asemenea amploare și despre satisfacția de a vedea rezultatele efortului depus de întreaga echipă.

„În spatele unui eveniment reușit sunt multe zile de muncă, decizii, responsabilitate și o echipă care crede în ceea ce face”, a transmis directorul instituției.

Ediția din acest an a Zilelor Orașului Ardud a atras mii de oameni, atmosfera și participarea numeroasă reprezentând, pentru organizatori, cea mai importantă confirmare a muncii depuse.

Directorul Casei de Cultură a subliniat că organizarea unui eveniment public nu înseamnă doar ceea ce spectatorii văd pe scenă, ci presupune o întreagă perioadă de pregătire, coordonare și asumare a numeroaselor responsabilități.

„Zilele Orașului Ardud 2026 se încheie cu satisfacția profesională a unui proiect ambițios dus la bun sfârșit și cu bucuria de a vedea că munca noastră a ajuns la oameni și a creat emoție. Și pentru un organizator de evenimente publice, acesta este poate cel mai important rezultat”, a mai transmis acesta.

Participarea numeroasă a publicului a transformat sărbătoarea orașului într-unul dintre cele mai importante evenimente ale acestei veri la Ardud. Pentru echipa Casei de Cultură „Dr. Augustin Mircea”, finalul ediției din 2026 vine astfel cu satisfacția unui proiect care a reușit să aducă împreună mii de oameni și să ofere comunității două zile de sărbătoare.